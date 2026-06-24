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Kip ubitega predsednika dobil dovoljenje in prispel v Mehiko (FOTO)

Dvojnik Patrica Lumumbe, najbolj znani navijač D. R. Kongo, je tekmo s Kolumbijo pospremil s tribun, potem ko je na prvi manjkal, ker je bil v karanteni.
Michel Nkuka Mboladinga je prestal karanteno in dobil dovoljenje, da si tekmo ogleda v živo. Foto Eloisa Sanchez/Reuters
Galerija
Michel Nkuka Mboladinga je prestal karanteno in dobil dovoljenje, da si tekmo ogleda v živo. Foto Eloisa Sanchez/Reuters
N. Gr.
24. 6. 2026 | 16:50
24. 6. 2026 | 17:29
2:02
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Med navijači Demokratične republike Kongo je na svetovnem prvenstvu v Mehiki največ pozornosti pritegnil Michel Nkuka Mboladinga, znan kot Lumumba Vea. Na tribunah je stal povsem pri miru, z dvignjeno desnico, v pozi, s katero posnema kip Patricea Lumumbe v Kinšasi.  

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Mboladinga je nastop Konga proti Kolumbiji v Guadalajari dočakal po 21 dnevni karanteni zaradi ukrepov, povezanih z ebolo. Zaradi tega je izpustil prvo tekmo Konga proti Portugalski, nato pa se je reprezentanci pridružil v Mehiki.

Njegova navijaška vloga je posebna. Med tekmami stoji kot »živi kip«, oblečen v barve kongovske zastave, s čimer se poklanja Lumumbi, prvemu predsedniku vlade neodvisnega Konga. »Stojim pri miru, da dam moč ekipi, da prenesem energijo na igralce,« je povedal v pogovoru, ki ga je povzel Africanews.

Lumumba je bil ključna osebnost pri osamosvajanju Konga izpod kolonialne oblasti Belgije. Ubit je bil januarja 1961, šele leta 2002 pa se je Belgija opravičila za atentat nanj.

Kongo na igrišču ni imel enakega uspeha kot njegov najbolj prepoznavni navijač na tribunah. Kolumbija je zmagala z 1:0, odločilni gol je v 76. minuti dosegel Daniel Muñoz. Kongo je po dveh tekmah ostal pri eni točki, za napredovanje pa bo potreboval ugoden razplet na zadnji tekmi skupine proti Uzbekistanu. 

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