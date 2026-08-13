Kjer se cedi nafta, Gianni Infantino podporo ima

Sredi ostrega boja za predsedniški položaj v Mednarodni nogometni zvezi Fifi si je trenutni predsednik Gianni Infantino, ki se sooča s kritikami, zagotovil podporo šestih arabskih nogometnih zvez. Med njimi sta tudi Katar, nekdanji gostitelj mundiala, in Libanon – dve azijski zvezi, ki s tem odkrito kljubujeta svoji celinski konfederaciji (AFC).

Skupina šestih držav, med katerimi so tudi Maroko, Egipt, Mavretanija in Sudan, je v skupni izjavi za javnost izrazila zaupanje v Infantina. Omenjene nogometne zveze so 56-letnemu švicarskemu funkcionarju obljubile »polno podporo« pri njegovem prizadevanju za ponovno izvolitev v prihodnjem letu.

»Mi, podpisani voditelji naših nogometnih zvez, izjavljamo, da v celoti podpiramo gospoda Giannija Infantina, predsednika Fife, ter ponovno potrjujemo zaupanje v njegovo vodenje in njegovo nenehno zavezanost globalnemu razvoju nogometa,« je zapisano v izjavi, ki jo je med drugim povzela tiskovna agencija AP.

Podpisniki so prav tako potrdili namero, da »nadaljujejo tesno sodelovanje z njim z namenom oblikovanja močnejše in uspešnejše prihodnosti svetovnega nogometa, ustvarjanja priložnosti in nadaljnjega povečevanja prispevka arabskega nogometa k tej svetovni igri«.

Švicarski funkcionar je deležen ostrih kritik zaradi propadlega načrta o prodaji pravic za turnirje pod okriljem Fife zasebnim vlagateljem. Kljub temu si Infantino na kongresu Fife marca prihodnje leto prizadeva za ponovno izvolitev.

Ta teden so krovne organizacije Evrope (Uefa), Azije (AFC) ter Severne in Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) v odprtem pismu vnovič pozvale k novemu začetku na čelu svetovne nogometne organizacije. Gre za 136 od 211 članic, kot kaže, pa niso povsem enotne. Katar je svojo podporo Infantinu izrazil že pred tem.

Nekatere azijske države in Mehika iz območja Concacaf še naprej podpirajo Infantina. Velik del Afrike (54 članic) prav tako stoji ob strani predsedniku Fife, medtem ko južnoameriška zveza Conmebol z desetimi članicami ostaja neodločna.

Medtem pa Uefa, največja in daleč najvplivnejša krovna organizacija, še naprej odkrito grozi z bojkotom svetovnega prvenstva.