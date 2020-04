Kladivarjem znižanje plač od 10 do 30 odstotkov

London - Nogometaši angleškega moštva West Ham v premier league so se z lastniki kluba dogovorili za znižanje plač v obdobju pandemije novega koronavirusa, govori se o 10- do 30-odstotnem znižanju.



Trener londonskega moštva David Moyes si je sicer osebne prihodke znižal za 30 odstotkov, za ta korak sta se odločila tudi podpredsednica kluba Karren Brady in finančni direktor Andy Mollett.



West Ham je po Southamptonu druga ekipa v premier league, ki se je odločila za znižanje plač v obdobju virusne krize.



To odločitev so z velikim veseljem sprejeli tudi lastniki londonskega kluba, ki bodo s prihranjenimi sredstvi iz tega naslova podprli celotno infrastrukturo kluba in omogočili, da bodo drugi zaposleni v klubu v času pandemije prejemali 100-odstotne plače.



Predsednika David Sullivan in David Gold ter drugi delničarji West Hama bodo v klub dodatno vložili še 30 milijonov funtov za reševanje likvidnostnih težav v času pandemije novega koronavirusa.