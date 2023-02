Klinsmann se bo preselil v Korejo

Nekdanji nemški nogometni zvezdnik in selektor Jürgen Klinsmann je novi šef stroke Južne Koreje. Podpisal je pogodbo do leta 2026, ko bo svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Na selektorskem položaju je zamenjal Paula Benta, ki je odstopil po porazu z Brazilijo v osmini finala SP v Katarju. »Zavedam se, da južnokorejski nogomet napreduje in rad bi nadaljeval ta trend. Ponosen sem, da vstopam v čevlje velikih trenerjev, kot sta bila Guus Hiddink in moj predhodnik Bento. Verjamem v dober rezultat na azijskih igrah in SP 2026,« je dejal 58-letni Klinsmann, ki je igralsko kariero sklenil leta 1998, Nemčijo pa popeljal do tretjega mesta na domačem mundialu leta 2006.

Klinsmann je nazadnje vodil Hertho. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Bil je tudi trener Bayerna, preden je postal selektor ZDA (2011-16). Njegova prva tekma v novi vlogi bo 24. marca proti Kolumbiji. Priljubljeni Klinsi, ki je blestel tudi v dresih Monaca, Interja in Tottenhama, bo v času mandata živel v Južni Koreji.