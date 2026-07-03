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Nogomet

Kljub polomu z Milanom, je Napoli izbral Massima Allegrija

Oseminpetdesetletni italijanski trener je podpisal triletno pogodbo do leta 2029. Nasledil je Antonia Conmteja, ki se mu nasmiha vrnitev na selektorski stolček.
Massimiliano Allegri bo po odstrelu pri Milanu poskušal osvojiti naslov italijanskega prvaka na trenerdskem stolčku Napolija. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Galerija
Massimiliano Allegri bo po odstrelu pri Milanu poskušal osvojiti naslov italijanskega prvaka na trenerdskem stolčku Napolija. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Š. R., STA
3. 7. 2026 | 13:08
1:46
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Po Milanu in Juventusu bo Massimiliano Allegri vodil še enega italijanskega nogometnega velikana – Napoli. Klub iz Neaplja je uradno potrdil njegov prihod. Na položaju trenerja bo nasledil Antonia Conteja, ki je po dveh sezonah zapustil položaj.

»Napoli pozdravlja Massimiliana Allegrija kot glavnega trenerja prve ekipe,« so zapisali pri neapeljskem klubu in uradno potrdili imenovanje, ki ga je italijanski tisk že tedne obravnaval kot dogovorjeno stvar.

Oseminpetdesetletni Allegri, ki je pred tem vodil Juventus (2014 – 2019 in 2021 – 2024) ter Milan (2010 – 2014 in 2025 – 2026), je podpisal triletno pogodbo do leta 2029.

Čeprav ga njegovi dosežki – pet naslovov italijanskega prvaka in dva nastopa v finalu lige prvakov z Juventusom ter en naslov prvaka z Milanom – uvrščajo med najboljše italijanske trenerje, je bila njegova vrnitev k rdeče-črnim minulo poletje popoln neuspeh.

Njegova ekipa je od marca dalje doživela strm padec po lestvici in sezono v italijanskem prvenstvu končala na petem mestu. Uvrstitev v ligo prvakov je zapravila v zadnjem, 38. krogu po domačem porazu z 1:2 proti Cagliariju.

Dan po tem polomu so pri Milanu Allegrija odpustili.

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JuventusNapoliMassimiliano AllegriSerie AMilan

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