  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Kljub porazu je bila zadovoljna prva ženska, ki je spisala zgodovino

Marie-Louise Eta, trenerka nemškega nogometnega prvoligaša Union Berlin, je ob svojem debiju v »moškem svetu« vzbudila pozornost po vsem svetu.
Marie-Louise Eta je prebila led in je bila prva ženska, ki je v eni od petih najmočnejših lig vodila moštvo na prvenstveni tekmi. FOTO: Odd Andersen/AFP
Galerija
Marie-Louise Eta je prebila led in je bila prva ženska, ki je v eni od petih najmočnejših lig vodila moštvo na prvenstveni tekmi. FOTO: Odd Andersen/AFP
Š. R., STA
19. 4. 2026 | 12:32
19. 4. 2026 | 12:36
3:42
A+A-

Oči nogometne javnosti so bile v soboto usmerjene na debi Marie-Louise Eta, ki je kot prva ženska s klopi vodila tekmo moške ekipe v eni izmed največjih petih lig. Argentinski športni časnik Ole je pisal o »revoluciji nemške lige«, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav se za Union Berlin, ki ga je do konca sezone prevzela 34-letna nemška strokovnjakinja, domača tekma proti Wolfsburgu (1:2) ni končala po željah navijačev, so mednarodni mediji pozdravili njen debi na klopi berlinske zasedbe.

Španski časnik AS je o Nemki spisal nosilno zgodbo in jo podkrepil s kolažem posnetkov, kako kot prva ženska vodi moško ekipo v eni izmed največjih petih nogometnih lig.

Argentinski Ole je nemško trenerko začasno postavil na naslovnico spletne strani, zaradi česar se je za nekaj časa na stranskem tiru znašla tudi napoved za tamkajšnji superclasico med Boco Juniors in River Platom, dodaja dpa.

»Revolucija v nemški bundesligi: Marie-Lousie Eta je kot trenerka debitirala na klopi Uniona iz Berlina,« je zapisal Ole. »Gre za zgodovinski dan za nogomet v Nemčiji in širše,« so dodali.

Marca je pisala o izjemnem zanimanju za njen prvi tekmovalni izziv v bundesligi. »Pričakovanje je bilo izjemno, slikoviti stadion An der alten Försterei pa je grmel od navdušenja, ko se je Eta prikazala iz tunela,« je zapisal španski časnik.

Vsi fotografi so želeli ovekovečiti zgodovinski trenutek, tako domači kot tuji, ki so se znašli na stadionu v nemški prestolnici.

»Ne gre zame, gre za nogomet,« je skromno dejala 34-letnica v prvem pogovoru po tekmi za televizijsko postajo DAZN.

»Razočarani smo po porazu, sploh po tako dobri predstavi. Vedeli smo, da je Wolfsburg kakovostna ekipa, a zelo dobro smo se odzvali po njihovem hitrem zadetku in našli prave rešitve. Nismo jim dopustili veliko, tudi po izgubljenih žogah smo stali dobro, s čimer sem zadovoljna,« je na novinarski konferenci po tekmi dejala Eta.

»Priigrali smo si veliko lepih priložnosti, bili nevarni okoli njihovega kazenskega prostora, le malo pa nam je zmanjkalo za boljše zaključke. Prepričana sem, da če bomo igrali tako še naprej in verjeli v to, kar počnemo, bodo prišli tudi rezultati,« je še dodala nemška trenerka.

Berlinčani so brez zmage na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah, v soboto pa so proti vratom Wolfsburga sprožili 25 strelov, na drugi strani tekmeci le pet, a so dvakrat zadeli iz zahtevnih položajev.

Union Berlin štiri kroge pred koncem na lestvici zaseda 11. mesto z 32 točkami, Wolfsburg pa je kljub zmagi še naprej predzadnji. Za 16. mestom, ki prinaša dodatni tekmi za obstanek v ligi, zaostaja dve točki, za 15., ki neposredno omogoča obstanek pa šest.

Berlinska zasedba bo do konca sezone igrala še proti Leipzigu v gosteh, Kölnu doma, Mainzu v gosteh in za konec sezone še proti Augsburgu doma.

Več iz teme

bundesligaNemčijaUnion BerlinMarie-Louise Etatrener

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo