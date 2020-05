Kljub predčasnemu koncu sezone bodo klubi napredovali in izpadli

Vodstvo angleške nogometne lige (EFL) je sporočilo, da bodo klubi napredovali oziroma izpadli tudi v drugi, tretji in četrti ligi, če se bodo odločili za predčasen konec sezone zaradi pandemije novega koronavirusa. V angleški drugi ligi (championship) ta čas vodi tradicionalni klub»Obstaja močna želja, da bi se čim bolj držali pravil,« je dejal predsednik ligein dodal, da se je vodstvo lige ves čas zavedalo, da bo težko najti rešitev, ki bo po godu vsem klubom. »Ampak smo na točki, ki zahteva odločna dejanja za dobro lige in njenih članov.« Prav tako so pri EFL zapisali, da bodo ostale tudi kvalifikacije za napredovanje med ligami in jih ne bodo širili na več kot zdajšnja štiri moštva. Da bi predčasno končali sezono, bi se s tem moralo strinjati 51 odstotkov klubov. V tretji ligi so že izglasovali konec sezone. V elitni angleški ligi sicer načrtujejo nadaljevanje sezone junija