Kljub številnim neznankam je slovenski cilj v Teksasu jasen – zmaga

Pester teden je za slovensko nogometno reprezentanco. Po odpovedanih poletih zaradi zimskih razmer v Frankfurtu so v San Antonio v Teksasu prišli šele v četrtek zvečer, že danes ob 15. uri po lokalnem (21.00 po srednjeevropskem) jih čaka pripravljalna tekma s pomlajeno reprezentanco ZDA. V obeh zasedbah je skupno kar 34 debitantov, izbranci Matjaža Keka pa kljub neznankam glede nasprotnika napovedujejo pozitiven rezultat.

Stavite na svojega favorita v derbijih lige prvakov. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Zimske razmere, ki so v minulih dneh zajele Evropo, so skazile potovalne načrte slovenskih nogometašev. Prek Frankfurta in Houstona bi morali v San Antonio potovati v sredo, a so letala v Frankfurtu zaradi ledenega oklepa ostala prizemljena, zato so Slovenci v Teksas dopotovali šele v četrtek zvečer po lokalnem času.

Časa za privajanje na časovno razliko je bilo le za vzorec, že danes ob 15. uri jih čaka prvi sodnikov žvižg na polnem Toyota Fieldu, ki sprejme 8000 gledalcev. Selektor Kek je bil skop z informacijami, koga vidi v prvi postavi, končno odločitev bo sprejel v zadnjih urah pred tekmo. Jasno je, da bo debi dočakal eden od trojice vratarjev (Vekić, Mihelak, Pintol), ki še nimajo nastopa za reprezentanco. V obrambi je ob Davidu Zecu, nanj je Kek računal že jeseni, zanimiv vsaj še Olimpijin Marcel Ratnik, ki bi ob morebitnih novih zdravstvenih težavah v centralni obrambi (Drkušić in Blažič sta bila poškodovana jeseni, Bijol se po zlomu kosti v stopalu še vrača na zelenice) lahko zapolnil vrzel.

Na sredini igrišča bosta pod drobnogledom Adrian Zeljković in Mark Zabukovnik, v Delu smo ju predstavili v minulih dneh, jeseni sta v 1. SNL nase opozarjala tudi Tamar Svetlin in Jan Repas. Žal je zaradi zdravstvenih težav brez poti v ZDA ostal 21-letni vezist Aluminija Sandro Jovanović. V napadu ob izkušenih Andresu Vombergarju in Mateju Poplatniku, ki pri 31 letih lovi debi v reprezentančnem dresu, izstopa napadelc Rogaške Nejc Gradišar, jeseni je v ligi na 14 tekmah sedemkrat žogo pospravil v mrežo.

Žan Karničnik je med najbolj izkušenimi v slovenski reprezentanci. FOTO: Črt Piksi

Znanje Ilenića bo dodana vrednost

Na prijateljskih tekmah rezultat sicer ni imperativ, a Slovence vseeno zanima le zmaga. »Nogomet se igra za gole, rezultat je vedno pomemben. Upam, da se bomo predstavili v čim lepši luči,« napoveduje Zeljković. Kakšna tekma čaka Slovence, ostaja uganka. Tako kot Kek je tudi ameriški selektor Gregg Berhalter vpoklical 17 novincev, skupno bo torej na Toyota Fieldu 34 nogometašev kandidiralo za poseben mejnik v njihovih karierah. Prav vseh 23 igralcev na Berhalterjevem spisku igra v domači ligi MLS, a ne vsi v ZDA - napadalec Brian White nosi dres kanadske ekipe Vancouver Whitecaps.

Najbolj uveljavljeno ime je branilec Miles Robinson, ki je doslej zbral 27 nastopov za reprezentanco ZDA, večji del zasedbe pa sestavljajo mlajši nogometaši. Dragocen vir informacij v pripravi na sobotno tekmo bo branilec Mitja Ilenić, ki od leta 2022 igra v New Yorku in dobro pozna konkurenco iz elitne ameriške nogometne lige. Neznanke glede nasprotnikov pa ne bi smele biti odločilne, je prepričan Zabukovnik: »Če bomo igrali borbeno, s srcem, tako kot se igra za državni grb, potem lahko pričakujemo dober rezultat.«

34 nogometašev brez nastopa za reprezentanco bo na današnji tekmi, po 17 na vsaki strani.

Portugalska v Stožicah

Časa za turizem v ZDA za člane reprezentance ne bo, v domovino se vračajo že v nedeljo zjutraj. Najprej v klubske sredine, v teh dneh pa so z nogometne zveze sporočili za slovenske navijače odlično novico. Prijateljska tekma s Portugalsko, ki je leta 2020 zaradi koronavirusa padla v vodo, bo v Stožicah odigrana 26. marca. Vstopnice bodo šle v prodajo februarja, evropski prvaki iz leta 2016 pa bodo s Cristianom Ronaldom ali brez izjemno atraktiven nasprotnik.