Kljub vojni prepričani: Tekma bo!

Jerevan - Nesoglasja okrog ozemlja med Armenijo in Azerbajdžanom, žal tudi s številnimi žrtvami, imajo že dolgo brado. Toda ko so pred dnevi slovenski nogometni prvaki iz Celja gostovali v armenski metropoli Jerevanu in se pomerili z Araratom, vodilnim klubom te države, si še niso mislili, da so pred pragom nove vojne. Precej bolj jh je takrat bolelo spoznanje o porazu z omenjenim tekmecem, slabi igre ter slovesu od evropskih tekmovanj za sezono 2020/21.



Ob koncu tedna oz. dva dni po vrnitvi Celjanov v domovino pa se je med omenjenima državama zakuhalo. Nogomet tako tudi med navijači v Jerevanu ni bil več v središču pozornosti, mnogi so se začeli spraševati, če bo Ararat sploh lahko nadaljeval na svojem igrišču lepo evropsko zgodbo. V četrtek je namreč na sporedu tekma s Crveno zvezdo iz Beograda, ki so si jo močno želeli prav v Celju. Toda napredovanja si dejansko niso zaslužili, namesto njih je zdaj pred rdeče-belimi izziv dvoboja z armenskim prvakom za uvrstitev v evropsko ligo.



»Zaenkrat res ni težav glede četrtkove prireditve, tekma bo, igrali bomo v Jerevanu, kot je bilo sprva načrtovano, saj je v našem mestu stanje mirno, prihod z letalom ni ogrožen,« je za beograjski dnevnik Sportski žurnal poudarila Dijana Ghazarjan, tiskovna predstavnica nogometašev Ararata.