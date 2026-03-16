Nogomet

Kljub vojni se niso odrekli mundialu

Iz Azijske nogometne zveze so sporočili, da bo Iran nastopil na letošnjem SP v nogometu v Severni Ameriki.
Za Iran bo, če bo nastopil, mundial 2026 prav poseben. FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters
STA, Š. R.
16. 3. 2026 | 09:25
Iranska moška nogometna reprezentanca se kljub vojni, v kateri se je znašla njihova država, ne želi odpovedati nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu. Iranci še vedno načrtujejo igranje na prihajajočem mundialu, so želje iranske ekipe potrdili pri Azijski nogometni zvezi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek iransko ekipo opozoril, da bi lahko bila ogrožena njihova »življenja in varnost«, če bi se udeležili letošnjega nogometnega spektakla, ki ga bodo skupaj gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika.

Vojna, ki so jo sprožili ameriško-izraelski napadi 28. februarja, je postavila pod vprašaj iransko udeležbo na mundialu, poroča AFP.

»Kolikor vemo, bo Iran igral,« je dejal Windsor Paul John, generalni sekretar Azijske nogometne konfederacije (AFC).

»Spremljamo, ali bodo igrali ali ne, vendar trenutno igrajo. Ni uradnih informacij, da ne bi igrali,« je povedal na novinarski konferenci na sedežu AFC v Kuala Lumpurju.

Windsor je poudaril, da si AFC želi, da bi Iran, ki ima vrhunsko ekipo, igral na svetovnem prvenstvu.

»Zato upamo, da bodo rešili svoje težave in se bodo lahko udeležili svetovnega prvenstva,« je dejal.

Ameriški predsednik Trump je v objavi na svoji platformi Truth Social Platform dejal, da je iranska ekipa dobrodošla, »vendar resnično ne verjamem, da je primerno, da so tam, zaradi lastnega življenja in varnosti«.

Sorodni članki

Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Iranska kapetanka si je premislila

Iranski državni mediji odločitev Zahre Ganbari slavijo kot domoljubno potezo.
15. 3. 2026 | 18:13
Preberite več
Photo
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranska nogometna reprezentanca

Pet iranskih nogometašic naj bi ostalo v Avstraliji

Po zadnji tekmi s Filipini naj bi se vrnile v domovino. Odločitev je zelo težka, saj imajo v Iranu družine, nekatere tudi otroke.
9. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Photo
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranska nogometna reprezentanca

Pet iranskih nogometašic naj bi ostalo v Avstraliji

Po zadnji tekmi s Filipini naj bi se vrnile v domovino. Odločitev je zelo težka, saj imajo v Iranu družine, nekatere tudi otroke.
9. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
PremiumPhoto
Sobotna priloga
Civilizacija

Iranski boj za svobodo – od revolucije do revolucije

Iran v času družbenih preobratov: med upori, represijo in iskanjem prihodnosti.
Aljaž Vrabec 17. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Anamaria Goltes in Luka Dončić

Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Kriza na Bližnjem vzhodu

Aragči: Ne bomo se pogovarjali z ZDA, dovolj smo močni; papež poziva k dialogu

Zbirali smo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
15. 3. 2026 | 06:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Logistika

Nova dimenzija logistike po zraku

Letalom za prevoz tovora se v zraku pridružujejo brezpilotni letalniki.
Miran Varga 16. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Mednarodni pogled

Geopolitika, nafta in vplivi na gospodarstvo

Zadnji podatki o inflaciji za vlagatelje niso več relevantni.
16. 3. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Indian Wells WTA

Nebesa za številko 1: zaroka, nato kuža in še dobrih milijon dolarjev

Belorusinja Arina Sabalenka, vodilna teniška igralka na svetu, si bo za vekomaj zapomnila letošnji Indian Wells.
Siniša Uroševič 16. 3. 2026 | 08:41
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Klemen Novak: Tudi negativci imajo svojo človeško plat

Na TV prihaja nova serija Robin Hood, v kateri igra tudi Slovenec Klemen Novak. Igralec, ki se je domov vrnil iz ZDA, je v seriji desna roka nottinghamskega šerifa, ki ga igra slavni Sean Bean.
16. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Mednarodni pogled

Geopolitika, nafta in vplivi na gospodarstvo

Zadnji podatki o inflaciji za vlagatelje niso več relevantni.
16. 3. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Indian Wells WTA

Nebesa za številko 1: zaroka, nato kuža in še dobrih milijon dolarjev

Belorusinja Arina Sabalenka, vodilna teniška igralka na svetu, si bo za vekomaj zapomnila letošnji Indian Wells.
Siniša Uroševič 16. 3. 2026 | 08:41
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Klemen Novak: Tudi negativci imajo svojo človeško plat

Na TV prihaja nova serija Robin Hood, v kateri igra tudi Slovenec Klemen Novak. Igralec, ki se je domov vrnil iz ZDA, je v seriji desna roka nottinghamskega šerifa, ki ga igra slavni Sean Bean.
16. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
