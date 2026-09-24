Klopp in Xavi za uvod brez zmagovalca

Jürgen Klopp je ognjeni krst na selektorski klopi nemške nogometne reprezentance prestal s točko. Svoje izbrance je na tekmi lige narodov v skupini A2 v Amsterdamu popeljal do neodločenega izida 1:1.

Dolgo je kazalo celo na zmago Nemcev, ki so v 32. minuti prešli v vodstvo z golom Felixa Nmeche. Toda gostitelji se na nabito polnem štadionu Johana Cruijffa niso vdali, njihov trud pa je bil poplačan v sodnikovem dodatku, v katerem je z lepim zadetkom – tudi na veselje novega nizozemskega selektorja, Španca Xavija Hernandeza – izid poravnal Cody Gakpo.

Cody Gakpo je z lepim zadetkom poravnal izid. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

»Odlično smo vstopili v tekmo, potem pa smo se za kakšnih deset minut znašli v težavah. Nismo še tam, kjer si želimo biti, zadovoljen pa sem s posamičnimi akcijami in strastjo, ki so jo prikazali moji nogometaši. Seveda bi radi zmagali, vendar pa smo zadovoljni tudi s točko,« je po tekmi poudaril Klopp.

Grki premagali Srbe

V drugi tekmi skupine 2 so Grki v gosteh z 2:1 strli odpor Srbov. Andrija Živković je sicer že v četrti minuti poskrbel za vsesplošno navdušenje navijačev v Beogradu, toda na koncu so se veselili gosti, ki so v drugem polčasu poskrbeli za preobrat. V 74. minuti je izenačil Christos Tzolis, v sodnikovem dodatku pa je za zmago Grkov v polno zadel še Anastasios Douvikas.

V skupini A4 so Norvežani v skandinavskem derbiju s 3:2 (Bobb 14., Haaland 18. in 74.; Damsgaard 25., Højlund 60.) strli odpor Dancev, Portugalci pa so z 1:0 (João Félix 22.) ugnali Valižane.