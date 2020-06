FOTO:Klopp je jokal, igralci pa upali, da jim bo dal nekaj prostih dni

Ljubljana



Pep Guardiola: Bili so moštvo in strastni

Kapetan Jordan Henderson in trener Jürgen Kloppsta vzpostavila izjemen odnos. FOTO: Peter Powell/AFP

Lastnik Liverpoola, ameriški milijarder John W Henry, ima veliko razlogov za zadovoljstvo. FOTO: Oli Scarff/AFP



Liga prvakov že pozabljen spodrsljaj

- Za Liverpool v tem stoletju je veljalo, da je bil le dobro moštvo, ki lahko osvoji naslov. Zdaj je spet velik, ker zmaguje, zmaguje in zmaguje. Sloviti klub z Anfielda je nekoč bil veliki, po tridesetih letih je spet veliki. Pod vodstvom najbolj priljubljenega Nemcamu mnogi napovedujejo še veliko zmag.Čestitke so deževale z vseh koncev sveta in od številnih športnih zvezdnikov in tudi drugih iz šovbiznisa. Vsem je odleglo, kot že že dolgo ne. Liverpool je znova najboljši!Manchester United insta Liverpoolu v tem stoletju ukradla primat najboljšega angleškega kluba, toda ne za dolgo. Klopp in njegovi fantje imajo pred seboj obdobje, v katerem želijo osvojiti 20. naslov angleškega prvaka, kolikor jih ima Manchester United, 21., 22. ... In še kakšnega v ligi prvakov, v kateri so rdeči dvakrat našli uteho za prvenstvene rane v minulih tridesetih letih. Na evropskem terenu je Liverpool še vedno neprekosljiv angleški rekorder s šestimi naslovi evropskega prvaka.je priznal. »Liverpool je prvak tudi zaradi tega, ker je vso sezono dihal kot eno. Bil je strasten, česar mi nismo imeli,« je Katalonec čestital velikim tekmecem, ki je sedem tekem pred koncem v položaju, da z nizom zmag potolče vse rekorde. Manchester City je bil v minuli sezoni prvak z okroglimi stotimi točkami, Liverpool le drugi s 97.Liverpoolovi igralci in strokovni štab so sinočnjo tekmo na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea premagal Manchester City z 2:1, spremljal v skrivnem hotelu. Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je snelo vsem. Veselje je bilo nepopisno, solze sreče so zalile prvega do zadnjega, celo Klopp je zajokal od sreče.»Ne najdem ustreznih besed. Nikoli si nisem mislil, da se bom tako počutil,« je bil čustven pred mikrofonom Klopp in naslov podaril navijačem. Zaprosil jih je, da naj ostanejo doma, da naj praznujejo pred svojim domom.Tisočev Liverpoolovih navijačev prav nič ni ustavilo. Pred Anfiledom in na ulicah so si dali duška. Korona jih ni ustavila.Igralci so upali, da bodo slišali Kloppove besede o prostih dnevih. Tudi kapetanje izpostavil Nemčevo voditeljsko moč.»Od prvega dne je vse spremenil in mi smo mu sledili. Njegov pristop z igralci je bolj oseben, vendar ohranja ravnovesje med prijateljstvom in odločnostjo ter neusmiljenostjo, ko to mora biti. Je velik vodja in velik človek, vsi verjamemo vanj,« je po izboru kolegov razkril skrivnost uspeha najboljši nogometaš sezone premier league po izboru BBC.Liverpoolovi nogometaši so zaznamovali sezono, v kateri je edini črni madež izpad v osmini finala lige prvakov proti madridskemu Atleticu in sijajnemu Janu Oblaku. Toda tega so rdeči zlahka preboleli, ker so v tej sezoni vse stavili na prvenstvo.Trideset let brez naslova je bolelo, močno je bolelo vse največje klubske legende. Tudi enega od največjih med njimi, zadnjega trenerja pred Kloppom z naslovom angleškega prvaka.»Jürgen je opravil odlično delo. Vrhunec je bilo prijateljstvo znotraj moštva in način, kako so si pomagali med seboj. Klopp ponazarja vse, o čemer govori zgodovina tega kluba. Naprej in navzgor,« je izpostavil ključnega moža Škot.