FOTO:Klopp je živčen, Salzburg ni od šale. Milik zabil klasičen trojček

Salzburg je v prvem polčasu potrdil, zakaj so pri Liverpoolu s kar precej strahu šli v tekmo. Med boljšimi v prvem polčasu je bil brazilski vratar pri evropskih prvakih Alisson Becker. FOTO Reuters

Antoine Griezmann in Samir Handanović bosta imela vznemirljiv večer. FOTO: AFP

Dries Mertens je takole čestital bum, bum, bum Arkadiuszu Miliku. FOTO: AFP



Salzburg : Liverpool –:– (0:0)



Napoli : Genk –:– (3:0, Milik 3)



Borussia Dortmund : Slavia –:– (–:–)



Inter : Barcelona –:– (–:–)



Lyon : Leipzig –:– (–:–)



Benfica : Zenit –:– (–:–)



Ajax : Valencia –:– (–:–)



Chelsea : Lille –:– (–:–)

- Evropski klubski prvak Liverpool še ni med 32 najboljših. Z vrha lestvice v skupini E je šel v zadnjo tekmo predtekmovanja, toda tudi z možnostjo, da spomladi ne bo branil naslova. Na gostovanju v Salzburgu bi se lahko opekel, izgubil in se uvrstil le v šestnajstino finala evropske lige kot tretjeuvrščeni v skupini.Po sila vznemirljivem prvem polčasu sta mreži ostali nedotaknjeni, medtem ko je v Neaplju zablestel Poljak. Zabil je klasičen hat-trick. Napoli je na domačem Svetem Pavlu proti najslabšemu v skupini Genku že po prvih 45 minutah potrdil napredovanje v osmino finala.Salzburg je že na Anfieldu jezil rdeče in jim zagrenil življenje. Po zaostanku z 0:3 je najprej izenačil in na koncu izgubil s 3:4. V središču pozornosti bo norveški čudežni najstnik, ki je zabil gol na vsaki od tekem in je tudi najboljši strelec celotnega tekmovanja z osmimi goli.Pri Liverpoolu niso povsem brezskrbni. Dan pred tekmo je živčnost razkril trener, ki se je razjezil na uradnega prevajalca, potem ko je nerodne prevedel izjavo kapetana. Zabrusil mu je, naj bolje posluša in se pripravi.»Po neodločenem razpletu proti Napoliju pred dvema tednoma smo vedeli, da nas v Salzburgu čaka finale. Zanj se je treba maksimalno pripraviti. Lansko leto smo si z zmago v zadnjem kolu zagotovili izločilne tekme. Nikoli nam ni bilo lahko pred zadnjo tekmo skupinskega dela,« je spomnil na lansko pot do končnega zmagoslavja Klopp.Ob Leipzigu se je med 16 najboljših že uvrstila Barcelona. Španski prvak bo v Milanu pri Interju gostoval brez, s čimer je domači tabor na čelu z našim vratarjem, ki v 35. letu starosti upa na prvo uvrstitev v osmino finala, postavil v nehvaležno vlogo. Domala vsi Interjevi privrženci zdaj pričakujejo, da bo na San Siru evropski prvak iz leta 2010 premagal Katalonce in si zagotovil napredovanje. Če ne bo, bo šla bržčas naprej dortmundska Borussia, ki doma gosti praško Slavio. V primeru enakega števila točk je Inter boljši. Doma je zmagal z 2:0, v gosteh izgubil z 2:3.Pri Interju so že nazdravili rokordnemu izkupičku. Od prodaje vstopnic so zaslužili 7,5 milijona evrov, kar je tudi rekordni iztržek za italijanski nogomet.Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7, Genk 1.Barcelona 11, Inter in Borussia D. po 7, Slavia 2.Leipzig 10, Zenit in Lyon po 7, Benfica 4.Ajax 10, Valencia in Chelsea po 8, Lille 1.