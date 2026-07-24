Klopp novi selektor nemške reprezentance

Jürgen Klopp je podpisal pogodbo in postal selektor nemške nogometne reprezentance, je na novinarski konferenci sporočila Nemška nogometna zveza (DFB). Devetinpetdesetletnik je bil tudi glavni kandidat za naslednika Juliana Nagelsmanna, pogodbo je z zvezo je sklenil do leta 2030.

Nemčija je na letošnjem svetovnem prvenstvu doživela novo razočaranje po izpadu v šestnajstini finala. Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka pred 12 leti v Braziliji na naslednjih dveh mundialih ni preskočila skupinskega dela tekmovanja, letos pa je izpadla v šestnajstini finala proti Paragvaju.

»To je zame zelo, zelo poseben dan,« je na predstavitvi dejal Klopp, 13. selektor nemške moške reprezentance. Elf bo prvič vodil proti Nizozemski v Amsterdamu 24. septembra na odprtju nove sezone lige narodov, nato pa tudi v kvalifikacijah za evropsko (leta 2028) in svetovno prvenstvo (2030).

Per Mertesacker pa bo prevzel položaj izvršnega direktorja DFB. Nekdanji svetovni prvak kot igralec bo funkcijo nastopil v začetku leta 2027, njegov predhodnik Andreas Rettig pa bo do takrat ostal na položaju, je po imenovanju Kloppa dodala zveza. »Reprezentanca nas Nemce lahko poveže tako, kot le redko kaj drugega. Prav zato je ta vloga zame tako posebna. Hvaležen sem za vse, kar sem v zadnjem letu in pol doživel in se naučil pri Red Bullu, ter za odprtost, ki je sploh omogočila ta dogovor,« je dejal Klopp v izjavi za javnost krovne zveze DFB.

»Že od samega začetka je bil naša prva izbira. Na zvezi smo bili enotni, da moramo to možnost uresničiti,« je povedal predsednik zveze Bernd Neuendorf. Dodal je, da je bila sklenitev pogodbe zaradi Kloppovih drugih obveznosti, denimo do njegovega prejšnjega delodajalca, »zapletena zadeva«.

Zveza pričakuje primankljaj

Klopp je na nedavnem SP deloval kot strokovni komentator. Pred tem je bil trener Borussie Dortmunda, od leta 2024, ko je zapustil klop Liverpoola, pa je bil na čelu nogometnega oddelka pri Red Bullu, ki je lastnik več klubov v Avstriji, Nemčiji, Braziliji, ZDA in na Japonskem. Hitro slovo nemške nogometne reprezentance na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki bo imelo pri DFB občutne finančne posledice. Po besedah odgovornega za finance Stephana Grunwalda na zvezi pričakuje primanjkljaj v višini 9,4 milijona evrov.

V oceno primanjkljaja pa (še) niso vključeni stroški menjave selektorja. Po neuspehu na prvenstvu se je končalo sodelovanje z Nagelsmannom, pri DFB pa opozarjajo, da v izračun niso vključili odpravnine dosedanjemu strokovnemu štabu niti morebitne odškodnine za prihod novega trenerja. Po navedbah tednika Kicker naj bi odpravnine nekdanjemu trenerskemu štabu znašale okoli 6,8 milijona evrov, uradne višine pogodbe s Kloppom in njegove ekipe pa niso objavili. Nemška zveza bo tudi fundaciji Red Bulla plačala milijon evrov odškodnine, Leipzig pa bo do leta 2030 gostil tri tekme nemške reprezentance.