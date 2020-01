Klopp ruši rekorde: Igralcem tako zaupam, da bi jim dal čuvati lastne otroke (VIDEO)

Tudi Pep Guardiola najbrž ne bo mogel pomagati

Liverpool je lani zapravil prednost pred ManCityjem. FOTO: Delo

Kdo bo ustavil moštvo Jürgna Kloppa? Naslednji tekmeci Liverpoola v premier league so Southampton, Norwich, West Ham, Watford in Bournemouth. FOTO: Reuters



Sto milijonov za Manchester Unitedom

Nekoč sta bila bitko za angleški nogometni vrhin, v zadnjih letihin Liverpool . V tej sezoni bi vendarle težko izpostavili »dvoboj«, saj Liverpool ne premore enakovrednega tekmeca. Zdi se, da je verjetnejši preklic Brexita kot polom »rdečih« v premier league.Zadnja zmaga Liverpoola v Londonu je bila rutinska, »rdeči« so zmleli West Ham s povprečno igro, kar je priznal tudi njihov trener. »Fantje so v tej sezoni odigrali več tekem na izjemen način, tokrat so bili le 'normalna' ekipa. Lahko bi se branili bolje, žoga bi lahko bolje krožila od noge do noge. Seveda pa drži: tri točke so zelo pomembne,« je ocenil Klopp, ki je v 24 kolih osvojil neverjetnih 70 točk. Ali drugače: nanizal je 23 zmag in 1 neodločen rezultat! »Ali me zanima tovrstna statistika? Rekord ostaja rekord, dokler ga nekdo ne zruši. V Nemčiji sem na klopiosvojil rekordnih 81 točk, leto pozneje pa jih jeosvojil 90 … Vse je relativno,« je zatrdil Klopp, ki bi se lahko v nekdanjem delavskem mestu ob reki Mersey zavihtel med nesmrtne.Liverpool je osvojil zadnji naslov angleškega prvaka v davni sezoni 1989/90. Za osvežitev spomina: istega leta sta se združiliinse je odcepila od, po enajstih letih trde vladavine pa je odstopila britanska premierka. Potem ko naj bi Britanci po 47 letih zapustili prijatelje v Evropski uniji, bodo leta 2020 zrušili še eno tradicijo – nekoč paradni angleški klub Liverpool bo vnovič osvojil vrh tamkajšnjega nogometnega prvenstva. Ob prehodu januarja v februar se zdi ta trditev morda preuranjena, če ni že nešportna, toda številke so neizprosne in pričajo o strahoviti prevladi zasedbe Jürgna Kloppa. Ta beži najbližjemu zasledovalcu za 19 točk, in čeravno je njegovo ime Manchester City in ga vodi morda najboljši trener na svetu, je letošnji polom »rdečih« v premier league res manj verjeten kot preklic. Tudi lani mu je v enakem trenutku sezone kazalo obetavno (glej tabelo), todaje na koncu izničil zaostanek in ubranil naslov prvaka iz leta 2018. Ob letu osorej je drugače.Manchester City je v sredo postal šele tretji klub v zgodovini s tremi zaporednimi uvrstitvami v finale ligaškega pokala, toda na isti večer mu jedodatno pobegnil v državnem prvenstvu in prvič v zgodovini najmanj po enkrat premagal prav vse tekmece v isti sezoni!»Tudi v težavah me ne bi zajela panika. Igralcem zaupam tako močno, da bi jim dal v najbolj zahtevnih situacijah čuvati tudi lastne otroke. Seveda počnejo med igro napake. Toda ne gre za pomanjkanje motiva. Enostavno je težko ohranjati zbranost, če nenehno vodiš za gol, dva …« je zatrdilZ zadostno zbranostjo bi si torej »rdeči« pripisali 19. naslov prvaka, s čemer bi le še za enega zaostajali za Manchester Unitedom (19:20), ob tem pa bi jim to koristilo tudi zunaj igrišča. V lanskem poslovnem letu so ustvariliprihodkov (17 % več kot leta 2018), toda najbogatejše (je presegel) bodo ujeli le z osvajanjem (novih) lovorik.