Klopp se je poslovil od sodelavcev: Obožujem ta klub!

Po osmih letih se zelo uspešna zgodba Jürgna Kloppa na klopi Liverpoola končuje. Nemec je Liverpool spet vrnil med evropsko nogometno elito, z njimi je osvojil tako dolgo željen naslov angleškega prvaka, dvignili so tudi pokal za najboljšega v ligi prvakov.

Zdaj se zgodba izteka, zadnja sezona se za Kloppa ni izšla sanjsko, ostali so brez lovorike v domačem prvenstvu in v LP, a pri navijačih energični Nemec zato ni nič manj priljubljen. Od njih se bo poslovil v nedeljo na Anfieldu proti Wolverhamptonu (17.00), od sodelavcev se je na posebni slovesnosti poslovil v petek.

»Še preden sem podpisal pogodbo, sem vedel, da obožujem ta klub. To je klub legend, tu so igrali Kenny Dalglish, Steven Gerrard, tu je bil trener Bill Shankly, tu so izjemni navijači, zaradi njih sem vsak dan lahko opravljal ta delo. Le oni so sposobni ustvariti emocije, ki vladajo okrog tega kluba,« je ob slovesu povedal Klopp.

Njegov naslednik je že znan, zamenjal ga bo Nizozemec Arne Slot, ki bo v roke dobil zanimivo ekipo. Prenovo je Klopp začel že v aktualni sezoni, tako da Slot ne začenja s točke nič, bo pa vsekakor zahtevno obuti velike čevlje 56-letnega Nemca. Kaj bo počel v prihodnje, zaenkrat še ni znano, najprej si želi vzeti odmor, pogosto pa ga povezujejo tudi z delom nemškega selektorja.