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Nogomet

Klopp se je uštel o Fifi: Mislil sem, da ne more na slabše

Jürgen Klopp je ocenil, da je Fifa danes v še slabšem položaju kot v času razvpitega predsedovanja Seppa Blatterja, ostro nad Giannija Infantina.
Jürgen Klopp se ne strinja z načinom vodenja Fife pod Giannijem Infantinom. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Galerija
Jürgen Klopp se ne strinja z načinom vodenja Fife pod Giannijem Infantinom. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
F. T.
16. 11. 2026 | 05:30
2:54
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Nemški nogometni selektor Jürgen Klopp je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina in se pridružil vse glasnejšim zahtevam po spremembah na vrhu svetovnega nogometa. Nekdanji trener Liverpoola je ocenil, da je Fifa danes v še slabšem položaju kot v času razvpitega predsedovanja Seppa Blatterja.

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»Enotni smo v prepričanju, da bi bila sprememba smiselna. Mislil sem, da po Seppu Blatterju slabše ne more biti, toda nekomu je uspelo preseči celo to,« je Klopp dejal na novinarski konferenci pred ponedeljkovo tekmo Nemčije in Nizozemske v ligi narodov.

Infantino vztraja kljub kritikam

Nemški selektor je prepričan, da bi bilo mogoče Fifo voditi precej drugače, predvsem z večjim poudarkom na interesih nogometa in manj na finančnih koristih.

Predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: Karim Jaafar/AFP
Predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: Karim Jaafar/AFP

»Menimo, da bi Infantinov naslednik lahko opravljal boljše delo. Verjamem, da je mogoče stvari spremeniti na bolje. Zagotovo obstajajo ljudje, ki jim je mar za prihodnost nogometa in pri tem nimajo osebnih finančnih interesov. Koristno bi bilo, če bi se takšni ljudje povezali in bi eden od njih postal predsednik,« je poudaril Klopp.

Infantino je vodenje Fife prevzel leta 2016, ko se je po velikem korupcijskem škandalu končalo Blatterjevo dolgoletno predsedovanje. Nekdanji švicarski funkcionar je bil pozneje v kazenskem postopku zaradi spornega izplačila dveh milijonov švicarskih frankov nekdanjemu predsedniku Uefe Michelu Platiniju oproščen obtožb.

Infantino se je letos znašel pod hudim pritiskom po propadu projekta Fifa Forward Enterprise, ki je predvideval prodajo deleža komercialnih pravic največjih Fifinih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Načrt je sprožil oster odpor dela nogometne javnosti, predvsem v Evropi, kjer so se okrepile zahteve po večji preglednosti in neodvisnosti svetovne zveze.

Michel Platini in Sepp Blatter FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Michel Platini in Sepp Blatter FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Kljub kritikam Infantino vztraja, da marca 2027 namerava kandidirati za četrti predsedniški mandat. Kloppove izjave prihajajo le nekaj dni pred iztekom roka za vložitev kandidatur, ko Infantinovi nasprotniki še vedno iščejo dovolj vplivnega izzivalca.

Po odločitvi Arsèna Wengerja, da se ne bo vključil v predsedniško tekmo, je vprašanje, kdo bi lahko povezal nasprotnike sedanjega vodstva Fife, še toliko bolj odprto. Rok za prijavo kandidatur se izteče v sredo, 18. novembra.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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