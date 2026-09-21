Klopp za nenavadno potezo požel pohvale: To je izjemna zamisel

Nenavadna odločitev Jürgena Kloppa, da za prve štiri tekme na klopi nemške reprezentance vpokliče kar 44 nogometašev, je nekaj dni po objavi seznama dobila odmevno podporo. Nekdanji nemški kapetan Lothar Matthäus jo je označil za »izjemno zamisel«, pohvalil pa jo je tudi podpredsednik nemške nogometne zveze Hans-Joachim Watzke.

Klopp je igralce razdelil v dve skupini, saj želi ob štirih tekmah lige narodov v kratkem času zmanjšati obremenitve nosilcev in hkrati preizkusiti širši krog kandidatov. Prvih 24 igralcev bo na voljo za obračuna z Nizozemsko in Grčijo, nato pa se bo reprezentanci za tekmi s Srbijo in še enkrat Grčijo pridružilo 20 novih nogometašev.

»To je izjemna zamisel,« je dejal Matthäus, ki je leta 1990 z reprezentanco postal svetovni prvak.

»Ob štirih tekmah v devetih ali desetih dneh je ob že začetih ligaških in evropskih tekmovanjih smiselno imeti dve zasedbi,« je dodal in Kloppovo rešitev označil za izvrstno.

Kimmich in Musiala le na prvih dveh tekmah

Med tistimi, ki so za nastop predvideni le v prvem delu reprezentančne akcije, sta tudi kapetan Joshua Kimmich in Jamal Musiala. Na voljo bosta proti Nizozemski in Grčiji, na poznejših tekmah s Srbijo in ponovno Grčijo pa ne bosta nastopila.

S takšno potezo želi Klopp doseči dvoje. Po eni strani bo lahko v kratkem času videl precej več nogometašev, po drugi pa bo številnim reprezentantom skrajšal odsotnost iz klubov in zmanjšal njihovo obremenitev.

Nemški selektor ima pri izbiri tudi precej prostora za eksperimentiranje. Kar nekaj nogometašev je tako prvič dobilo vpoklic v člansko reprezentanco.

V prvo skupino je med drugim prvič vpoklical Hennesa Behrensa, Maxa Rosenfelderja, Philippa Treuja, Yannika Engelhardta, Bambaseja Conteja in Younesa Ebnoutaliba.

Po prvih dveh tekmah se bodo reprezentanci pridružili tudi nekateri bolj znani obrazi, med njimi Karim Adeyemi, Nick Woltemade, Jonathan Burkardt, Maximilian Mittelstädt, Ridle Baku in Brajan Gruda, prvi vpoklic pa so dobili Finn Jeltsch, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Mika Baur in Derry Scherhant.

»Če ne zdaj, kdaj?«

»Zanimiva ideja, štiri tekme in dve različni ekipi. Najprej moraš sploh priti na takšno zamisel. Meni je všeč,« je Kloppovo odločitev pohvalil tudi Watzke, ki nekdanjega trenerja Borussie Dortmund pozna že vrsto let.

Obenem je poudaril, da Nemčija septembra 2026 še nima razloga razmišljati zgolj o evropskem prvenstvu čez dve leti. Časa za preizkušanje je dovolj. »Če ne zdaj, kdaj?« je dodal.

Klopp je nemško reprezentanco prevzel julija po razočaranju na svetovnem prvenstvu. Štirikratni svetovni prvaki so na zadnjih treh mundialih izpadli zgodaj, od naslova svetovnega prvaka leta 2014 pa niso osvojili velikega reprezentančnega tekmovanja.

Prvi odgovor na vprašanje, kako se bo nenavadna poteza obnesla, bo Klopp dobil že v četrtek v Amsterdamu. Sledijo Grčija v Augsburgu, Srbija v Münchnu in še gostovanje v Solunu.

Prva zasedba: Nizozemska in Grčija

Vratarji: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Bešiktaš), Marc-André ter Stegen (Ajax).

Branilci: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Vezisti: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).

Napadalci: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).

Druga zasedba: Srbija in Grčija

Na drugem seznamu je 21 imen, saj je vratar Finn Dahmen edini nogometaš, ki je uvrščen v obe skupini. Klopp bo tako za drugi del reprezentančne akcije priključil 20 novih igralcev.

Vratarji: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München).

Branilci: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle).

Vezisti: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern München), Said El Mala (Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool).

Napadalci: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).