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Nogomet

Kloppov domači debi z napako, Ronaldo s klopi videl zmago Portugalske

V zanimivem večeru v ligi narodov je bil v ospredju dvoboj Norveške in Portugalske, ki je prinesel tri gole in atraktivni nogomet. Jurgen Klopp se še lovi.
Erling Haaland je znova zadel, a ostal brez točk. FOTO: Lise Aserud/AFP
Galerija
Erling Haaland je znova zadel, a ostal brez točk. FOTO: Lise Aserud/AFP
Nejc Grilc
27. 9. 2026 | 22:48
27. 9. 2026 | 22:52
10:16
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Pester spored v ligi narodov je v nedeljo ponudil osem tekem, štiri v elitni ligi A in po dve v ligah B in C. Najbolj zanimivo je bilo v Oslu, kjer je domača reprezentanca nadigrala Portugalce in si ustvarila več priložnosti, a vseeno izgubila z 1:2. Največ zaslug za to imata oba vratarja, portugalski Diogo Costa je bil odličen, norveški Orjan Nyland pa je napake delal po tekočem traku in bil neposredni krivec za zmagoviti gol Goncala Ramosa.

Cristiano Ronaldo ni vstopil v igro. FOTO: Reuters
Cristiano Ronaldo ni vstopil v igro. FOTO: Reuters
Portugalska je prek Joaa Felixa povedla v 17. minuti z lepim strelom po tleh, nato so narekovanje ritma prevzeli Norvežani, a v prvem polčasu niso bili uspešni. V 51. minuti so vendarle dočakali nagrado za trud, po prostem strelu Martina Odegaarda je Costa žogo odbil do Berga, ta jo je z glavo usmeril pred gol, kjer je že čakal Erling Haaland in mreža se je tresla.

V Oslu se navdušenje še ni poleglo, ko je sledil hladen tuš. Nyland je žogo poslal naravnost na nogo Ramosu, ki je brez težav premagal raztresenega vratarja z lobom za 2:1. Nyland je bil v šoku in privoščil si je še eno napako, znova se je tresla njegova mreža, a ga je tokrat rešil ofsajd. Nato je Norveška poskusila z novim naletom, a so Portugalci vzpostavili ravnotežje in končalo se je z zmago gostov z 2:1.

Delo Kloppa še ni obrodilo sadov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Delo Kloppa še ni obrodilo sadov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Gostje pa so bili uspešni tudi v Augsburgu, kjer je Jurgen Klopp dočakal domači debi na klopi nemške reprezentance. Ne bo mu ostal v lepem spominu, čeprav so igralci pred tekmo govorili, da bi za novega selektorja hodili tudi po žerjavici, če bi bilo potrebno, na igrišču besed niso podkrepili z dejanji. Grčija jih je nevtralizirala in prek Kourbelisa v 74. minuti prišla do odmevne zmage, s katero se je kriza Nemčije le še poglobila.

Nizozemska je z 2:1 v Beogradu premagala razglašeno Srbijo, Danska pa z 2:0 Wales. Tudi jutri bo na sporedu nekaj zelo atraktivnih tekem, predvsem velja omeniti dvoboja Belgije s Francijo in Turčije z Italijo. Slovenska nogometna reprezentanca bo znova na delu v torek zvečer, ko v Stožice prihaja Severna Makedonija.

Liga A:

- skupina A1:

- ponedeljek, 28. september:

20.45 Belgija - Francija

20.45 Turčija - Italija

- lestvica:

1. Belgija 1 1 0 0 2:0 3

2. Francija 1 1 0 0 1:0 3

3. Turčija 1 0 0 1 0:1 0

4. Italija 1 0 0 1 0:2 0

- skupina A2:

- nedelja, 27. september:

Srbija - Nizozemska 1:2 (0:1)

Nemčija - Grčija 0:1 (0:0)

- lestvica:

1. Grčija 2 2 0 0 3:1 6

2. Nizozemska 2 1 1 0 3:2 4

3. Nemčija 2 0 1 1 1:2 1

4. Srbija 2 0 0 2 2:4 0

- skupina A3:

- torek, 29. september:

20.45 Španija - Hrvaška

20.45 Češka - Anglija

- lestvica:

1. Španija 1 1 0 0 3:2 3

2. Hrvaška 1 1 0 0 2:1 3

3. Anglija 1 0 0 1 2:3 0

4. Češka 1 0 0 1 1:2 0

- skupina A4:

- nedelja, 27. september:

Danska - Wales 2:0 (0:0)

Norveška - Portugalska 1:2 (0:1)

- lestvica:

1. Portugalska 2 2 0 0 3:1 6

2. Danska 2 1 0 1 4:3 3

3. Norveška 2 1 0 1 4:4 3

4. Wales 2 0 0 2 0:3 0

* Liga B:

- skupina B1:

- torek, 29. september:

20.45 Škotska - Švica

20.45 Slovenija - Severna Makedonija

- lestvica:

1. Švica 1 1 0 0 3:0 3

2. Škotska 1 0 1 0 0:0 1

. Slovenija 1 0 1 0 0:0 1

4. Severna Makedonija 1 0 0 1 0:3 0

- skupina B2:

- ponedeljek, 28. september:

18.00 Gruzija - Ukrajina

20.45 Severna Irska - Madžarska

- lestvica:

1. Severna Irska 1 1 0 0 1:0 3

. Ukrajina 1 1 0 0 1:0 3

3. Gruzija 1 0 0 1 0:1 0

. Madžarska 1 0 0 1 0:1 0

- skupina B3:

- nedelja, 27. september:

Avstrija - Kosovo 3:1 (2:0)

Izrael - Irska 0:3 (0:3)

- lestvica:

1. Avstrija 2 2 0 0 6:2 6

2. Irska 2 1 0 1 3:1 3

3. Kosovo 2 1 0 1 2:3 3

4. Izrael 2 0 0 2 1:6 0

- skupina B4:

- ponedeljek, 28. september:

20.45 Romunija - Bosna in Hercegovina

20.45 Švedska - Poljska

- lestvica:

1. Švedska 1 1 0 0 2:1 3

2. Poljska 1 0 1 0 0:0 1

. BiH 1 0 1 0 0:0 1

4. Romunija 1 0 0 1 1:2 0

* Liga C:

- skupina C1:

- torek, 29. september:

18.00 Finska - Belorusija

20.45 San Marino - Albanija

- lestvica:

1. Finska 1 1 0 0 7:0 3

2. Albanija 1 1 0 0 2:0 3

3. Belorusija 1 0 0 1 0:2 0

4. San Marino 1 0 0 1 0:7 0

- skupina C2:

- ponedeljek, 28. september:

18.00 Armenija - Črna gora

18.00 Latvija - Ciper

- lestvica:

1. Armenija 1 1 0 0 2:0 3

2. Črna gora 1 1 0 0 2:1 3

3. Ciper 1 0 0 1 1:2 0

4. Latvija 1 0 0 1 0:2 0

- skupina C3:

- torek, 29. september:

18.00 Moldavija - Ferski otoki

20.45 Slovaška - Kazahstan

- lestvica:

1. Slovaška 1 1 0 0 2:0 3

2. Kazahstan 1 0 1 0 1:1 1

. Ferski otoki 1 0 1 0 1:1 1

4. Moldavija 1 0 0 1 0:2 0

- skupina C4:

- torek, 29. september:

20.45 Bolgarija - Estonija

20.45 Luksemburg - Islandija

- lestvica:

1. Luksemburg 1 1 0 0 2:1 3

2. Estonija 1 0 1 0 1:1 1

. Islandija 1 0 1 0 1:1 1

4. Bolgarija 1 0 0 1 1:2 0

* Liga D:

- skupina D1:

- nedelja, 27. september:

Gibraltar - Andora 0:0

- lestvica:

1. Malta 1 1 0 0 2:1 3

2. Gibraltar 1 0 1 0 0:0 1

3. Andora 2 0 1 1 1:2 1

- skupina D2:

- nedelja, 27. september:

Litva - Azerbajdžan 1:1 (1:1)

- lestvica:

1. Litva 2 1 1 0 3:1 4

2. Azerbajdžan 1 0 1 0 1:1 1

3. Lihtenštajn 1 0 0 1 0:2 0

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liga narodovCristiano RonaldoErling HaalandPortugalskaNorveškanapadalciSlovenska nogometna reprezentanca

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25. 9. 2026 | 08:50
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Gospodarstvo  |  Novice
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
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Gospodarstvo  |  Novice
ARENA TEHNOLOGIJ

»To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
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