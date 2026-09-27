Kloppov domači debi z napako, Ronaldo s klopi videl zmago Portugalske

Pester spored v ligi narodov je v nedeljo ponudil osem tekem, štiri v elitni ligi A in po dve v ligah B in C. Najbolj zanimivo je bilo v Oslu, kjer je domača reprezentanca nadigrala Portugalce in si ustvarila več priložnosti, a vseeno izgubila z 1:2. Največ zaslug za to imata oba vratarja, portugalski Diogo Costa je bil odličen, norveški Orjan Nyland pa je napake delal po tekočem traku in bil neposredni krivec za zmagoviti gol Goncala Ramosa.

Cristiano Ronaldo ni vstopil v igro. FOTO: Reuters

Portugalska je prekpovedla v 17. minuti z lepim strelom po tleh, nato so narekovanje ritma prevzeli Norvežani, a v prvem polčasu niso bili uspešni. V 51. minuti so vendarle dočakali nagrado za trud, po prostem streluje Costa žogo odbil do, ta jo je z glavo usmeril pred gol, kjer je že čakalin mreža se je tresla.

V Oslu se navdušenje še ni poleglo, ko je sledil hladen tuš. Nyland je žogo poslal naravnost na nogo Ramosu, ki je brez težav premagal raztresenega vratarja z lobom za 2:1. Nyland je bil v šoku in privoščil si je še eno napako, znova se je tresla njegova mreža, a ga je tokrat rešil ofsajd. Nato je Norveška poskusila z novim naletom, a so Portugalci vzpostavili ravnotežje in končalo se je z zmago gostov z 2:1.

Delo Kloppa še ni obrodilo sadov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Gostje pa so bili uspešni tudi v Augsburgu, kjer je Jurgen Klopp dočakal domači debi na klopi nemške reprezentance. Ne bo mu ostal v lepem spominu, čeprav so igralci pred tekmo govorili, da bi za novega selektorja hodili tudi po žerjavici, če bi bilo potrebno, na igrišču besed niso podkrepili z dejanji. Grčija jih je nevtralizirala in prek Kourbelisa v 74. minuti prišla do odmevne zmage, s katero se je kriza Nemčije le še poglobila.

Nizozemska je z 2:1 v Beogradu premagala razglašeno Srbijo, Danska pa z 2:0 Wales. Tudi jutri bo na sporedu nekaj zelo atraktivnih tekem, predvsem velja omeniti dvoboja Belgije s Francijo in Turčije z Italijo. Slovenska nogometna reprezentanca bo znova na delu v torek zvečer, ko v Stožice prihaja Severna Makedonija.

Liga A:

- skupina A1:

- ponedeljek, 28. september:

20.45 Belgija - Francija

20.45 Turčija - Italija

- lestvica:

1. Belgija 1 1 0 0 2:0 3

2. Francija 1 1 0 0 1:0 3

3. Turčija 1 0 0 1 0:1 0

4. Italija 1 0 0 1 0:2 0

- skupina A2:

- nedelja, 27. september:

Srbija - Nizozemska 1:2 (0:1)

Nemčija - Grčija 0:1 (0:0)

- lestvica:

1. Grčija 2 2 0 0 3:1 6

2. Nizozemska 2 1 1 0 3:2 4

3. Nemčija 2 0 1 1 1:2 1

4. Srbija 2 0 0 2 2:4 0

- skupina A3:

- torek, 29. september:

20.45 Španija - Hrvaška

20.45 Češka - Anglija

- lestvica:

1. Španija 1 1 0 0 3:2 3

2. Hrvaška 1 1 0 0 2:1 3

3. Anglija 1 0 0 1 2:3 0

4. Češka 1 0 0 1 1:2 0

- skupina A4:

- nedelja, 27. september:

Danska - Wales 2:0 (0:0)

Norveška - Portugalska 1:2 (0:1)

- lestvica:

1. Portugalska 2 2 0 0 3:1 6

2. Danska 2 1 0 1 4:3 3

3. Norveška 2 1 0 1 4:4 3

4. Wales 2 0 0 2 0:3 0

* Liga B:

- skupina B1:

- torek, 29. september:

20.45 Škotska - Švica

20.45 Slovenija - Severna Makedonija

- lestvica:

1. Švica 1 1 0 0 3:0 3

2. Škotska 1 0 1 0 0:0 1

. Slovenija 1 0 1 0 0:0 1

4. Severna Makedonija 1 0 0 1 0:3 0

- skupina B2:

- ponedeljek, 28. september:

18.00 Gruzija - Ukrajina

20.45 Severna Irska - Madžarska

- lestvica:

1. Severna Irska 1 1 0 0 1:0 3

. Ukrajina 1 1 0 0 1:0 3

3. Gruzija 1 0 0 1 0:1 0

. Madžarska 1 0 0 1 0:1 0

- skupina B3:

- nedelja, 27. september:

Avstrija - Kosovo 3:1 (2:0)

Izrael - Irska 0:3 (0:3)

- lestvica:

1. Avstrija 2 2 0 0 6:2 6

2. Irska 2 1 0 1 3:1 3

3. Kosovo 2 1 0 1 2:3 3

4. Izrael 2 0 0 2 1:6 0

- skupina B4:

- ponedeljek, 28. september:

20.45 Romunija - Bosna in Hercegovina

20.45 Švedska - Poljska

- lestvica:

1. Švedska 1 1 0 0 2:1 3

2. Poljska 1 0 1 0 0:0 1

. BiH 1 0 1 0 0:0 1

4. Romunija 1 0 0 1 1:2 0

* Liga C:

- skupina C1:

- torek, 29. september:

18.00 Finska - Belorusija

20.45 San Marino - Albanija

- lestvica:

1. Finska 1 1 0 0 7:0 3

2. Albanija 1 1 0 0 2:0 3

3. Belorusija 1 0 0 1 0:2 0

4. San Marino 1 0 0 1 0:7 0

- skupina C2:

- ponedeljek, 28. september:

18.00 Armenija - Črna gora

18.00 Latvija - Ciper

- lestvica:

1. Armenija 1 1 0 0 2:0 3

2. Črna gora 1 1 0 0 2:1 3

3. Ciper 1 0 0 1 1:2 0

4. Latvija 1 0 0 1 0:2 0

- skupina C3:

- torek, 29. september:

18.00 Moldavija - Ferski otoki

20.45 Slovaška - Kazahstan

- lestvica:

1. Slovaška 1 1 0 0 2:0 3

2. Kazahstan 1 0 1 0 1:1 1

. Ferski otoki 1 0 1 0 1:1 1

4. Moldavija 1 0 0 1 0:2 0

- skupina C4:

- torek, 29. september:

20.45 Bolgarija - Estonija

20.45 Luksemburg - Islandija

- lestvica:

1. Luksemburg 1 1 0 0 2:1 3

2. Estonija 1 0 1 0 1:1 1

. Islandija 1 0 1 0 1:1 1

4. Bolgarija 1 0 0 1 1:2 0

* Liga D:

- skupina D1:

- nedelja, 27. september:

Gibraltar - Andora 0:0

- lestvica:

1. Malta 1 1 0 0 2:1 3

2. Gibraltar 1 0 1 0 0:0 1

3. Andora 2 0 1 1 1:2 1

- skupina D2:

- nedelja, 27. september:

Litva - Azerbajdžan 1:1 (1:1)

- lestvica:

1. Litva 2 1 1 0 3:1 4

2. Azerbajdžan 1 0 1 0 1:1 1

3. Lihtenštajn 1 0 0 1 0:2 0