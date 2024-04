Kloppovi vse bolj popuščajo

Neprepričljiva forma nogometašev Liverpoola se je nadaljevala tudi v 35. kolu angleškega prvenstva na gostovanju pri West Hamu. Varovanci Jürgena Kloppa so igrali neodločeno 2:2, izgubili novi dve točki, s tem pa bržkone tudi realne možnosti za naslov prvaka. Liverpool zdaj za vodilnim Arsenalom s tekmo več zaostaja dve točki, za Manchester Cityjem pa eno.

Slednji ima od njega dve tekmi manj. Na zadnjih petih ligaških tekmah je Liverpool le enkrat zmagal.

Liverpool je bil v prvem delu boljši tekmec, a je imel kar nekaj smole. Var mu je zaradi nedovoljenega položaja razveljavil že dosojeno enajstmetrovko, Luis Diaz je v 40. minuti zadel vratnico, to je bil že 23 strel redsov v okvir vrat v sezoni. Tri minute pozneje pa se je spet pokazala ena od slabosti ekipe, vnovič je prejela gol po kotu. Višji od gostujočih branilcev je bil Jarrod Bowen, ki je dosegel svoj 16. gol v sezoni.

Premoč gostov se je nadaljevala v drugem delu, v katerem so tudi prišli do zasuka. Izenačil je je Andy Robertson, po številnih odbitkih in bizarnem avtogolu vratarja Alphonsa Areole pa so tudi povedli. Toda v 77. minuti so domači dosegli še en gol, Bowen je bil pri njem podajalec, mrežo pa je zatresel Michail Antonio.