Klub Lionela Messija pod drobnogledom zaradi prestopa Casemira

Nogometaši Interja iz Miamija so po skoraj dveh mesecih zopet odigrali tekmo v severnoameriški ligi MLS. Danes ponoči po slovenskem času se je klub s Floride, za katerega igra argentinski zvezdnik Lionel Messi, pomeril z moštvom Chicago Fire in ga premagal s 3:2.

Pestro pa ni bilo le na igrišču, saj je klub pred dvobojem naznanil prestop brazilskega vezista Casemira. Ta se je v Združene države Amerike preselil po odhodu iz Manchester Uniteda, s katerim se mu je konec junija iztekla pogodba. A takoj po potrditvi prihoda je liga MLS sporočila, da ekipo preiskuje zaradi obtožbe o nedovoljenem vplivanju na igralca.

»Liga zbira vse relevantne informacije in se bo vzdržala nadaljnjih komentarjev, dokler pregled ne bo zaključen,« so zapisali v izjavi. »Čeprav sta se Inter Miami CF in LA Galaxy sporazumela glede prednostne pravice do podpisa pogodbe s Casemirom, bodo podrobnosti objavljene šele po zaključku preiskave o nezakonitem vplivanju.«

Los Angeles Galaxy je imel prednostne pravice do 34-letnika, kar je Kalifornijcem dovoljevalo, da so se lahko z Brazilcem pogajali prvi, toda Inter Miami je te pravice po plačilu odškodnine pridobil. Klubi morajo sicer omenjene pravice pridobiti, preden stopijo v stik z igralcem, poroča The Athletic.

Nekdanji soigralec Benjamina Šeška in petkratni zmagovalec lige prvakov z madridskim Realom je v Miamiju podpisal pogodbo, ki se izteče ob koncu ligaške sezone 2027, z možnostjo podaljšanja do junija leta 2029.