Klubi nočejo več pravih navijačev, raje imajo turiste

Angleška premier league je najbolj priljubljeno nogometno prvenstvo, ampak se vse bolj oddaljuje od pravih navijačev, ugotavlja primerjava med cenami vstopnic v sezonah 2021/22 in 2022/23.

Klubi imajo vse manj radi imetnike sezonskih vstopnic, raje na tribunah vidijo zvezdnike, razne vplivneže in še posebej turiste, ki zapravijo več denarja ter kupujejo spominke in rekvizite v uradnih klubskih trgovinah.

Najcenejše so vstopnice Nottingham Foresta. FOTO: Craig Brough/Reuters

Cene vstopnic so se v enem letu dvignile za 11 odstotkov. Najdražja je bila za tekme Chelseaja, v povprečju je veljala 107 evrov. Najceneje si je bilo ogledati domače predstave Nottingham Foresta, v povprečju za 25 funtov. Chelseaju sledijo Tottenham (100 €), Arsenal (99), Manchester United (85) in Liverpool (84). Tekme prvaka Manchester Cityja so veljale 63 evrov.

Najcenejša sezonska vstopnica za tekme Arsenala velja več kot 1200 evrov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Najcenejša sezonska vstopnica pri Arsenalu je stala 1260 evrov, kar pomeni, da je bila cena za vsako od 19 domačih tekem v premier league 66 evrov. »Lastniki klubov nočejo ljudi, kakršni ste vi in jaz. Mi smo svoje opravili, polnili štadione v 70., 80., 90. letih, ko nogomet ni nikogar zanimal. Zdaj je to najbolj 'seksi' stvar na svetu in zato želijo privabiti višje sloje, ki več zapravljajo,« je za BBC dejal finančni strokovnjak Kieran Maguire: »To je trend, ki se ga ne da ustaviti, postalo bo samo še slabše.«