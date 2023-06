Klubi so kot Hofer, Lidl, Mercator ... Vodijo jih tujci, prodajajo svoje blago

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna krajina se je močno spremenila. Severne Primorske na zemljevidu vrhunskega domačega nogometa znova ni več. Že lep čas na njem ni Gorenjske, Dolenjske s Posavjem ter Belo krajino in Koroške. V seštevku gre za okolja z velikim človeškim in ponekod tudi kapitalskim potencialom. Zakaj se sesuvajo nekdanji nogometni centri in zakaj štejejo le kliki?