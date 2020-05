FOTO:Klubi so začeli, sodniki še ne

Ljubljana

Marcos Tavares se je držal mariborskega varnostenga režima. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Klubi še brez ustreznega protokola

Po skoraj treh mesecih so nogometni prvoligaši odigrali prve tekme.

Novi trener Maribora Sergej Jakirović videl prvo zmago.

Sodniki brez dovoljenja za sojenje prijateljskih tekem.

Kapetanski dvoboj na »varni razdalji« Tomislava Tomića in Matica Vrbanca. FOTO: Jože Suhadolnik



Šest golov v Murski Soboti, šestica Brava

11

dni (5. junij) je do prvih tekem 26. kola 1. SNL: Aluminij – Mura, Celje – Rudar

Olimpija zadnjo z Gorico, Maribor z Bravom



Konec tedna bodo zadnje pripravljalne tekme. Največja tekmeca, prva Olimpija in četrti Maribor, ki zaostaja za sedem točk, bosta igrala še po dve tekmi. Ljubljančani bodo jutri gostovali v Kranju (Triglav bo domače ligaške tekme igral na Brdu), v soboto pa bodo gostili Gorico. Maribor bo v sredo gostil Koper, v soboto pa se bo pomeril še z Bravom, tekmecem, ki je sprožil odstop Darka Milaniča in Zlatka Zahovića. Olimpija in Maribor bosta v 26. kolu gostovala, zeleno-beli v Sežani, vijolični v Domžalah.

Novi mariborski trener Sergej Jakirović (desno), športni direktor Maribora Oliver Bogatinov in trener Nafte Dejan Dončić so se pogovorili o trenutnih razmerah, v katerih delujejo klubi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Olimpija je bila za gol boljša od Aluminija, Maribor je po dveh urah strl drugoligaša Nafto, Celje prav tako nasprotnika iz 2. SNL Radomlje, Mura se je ogrevala z Rudarjem ... Razpleti prvih pripravljalnih tekem slovenskih nogometnih prvoligašev po skoraj treh mesecih mirovanja in po koncu omejitev zaradi epidemije virusa sars-cov-2 so bili drugotnega pomena. V ospredju so bila soočenja z realnim stanjem in organizacijsko izvedbo tekme.Je že res, da je lepo videti in slišati, da se je nogomet vrnil v ustaljeni ritem, toda že prve in zgolj pripravljalne tekme so razkrile, da bo treba do tekmovalne vrnitve, 5. junija, opraviti še veliko dela. Minuli vikend so namreč klubi uporabljali zvrhano mero improvizacije, da so lahko izpeljali dvoboje, ne da bi (preveč) kršili pravila. Sobotna sprostitev omejitev je bila dobrodošla, toda klubi so se morali znajti, kot so vedeli in znali, saj iz Nogometne zveze Slovenije niso prejeli še nobenega uradnega navodila, kako organizacijsko izpeljati tekmo v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Sodeč po odzivih iz prvoligaških klubov bo treba v naslednjih desetih dneh pošteno pljuniti v roke, da bodo sestavili ustrezen uraden protokol in tekmovalni urnik, po katerih se bodo klubi lahko ozirali in uskladili podrobnosti za nadaljevanje prvenstva.Najprej se je zapletlo pri sodnikih, ki so v zadnjem trenutku, v petek zvečer, prejeli prepoved sojenja na prijateljskih tekmah, zaradi česar so tekme sodili »amaterski ljubitelji«. Kritike klubov se nanašajo tudi na počasen in predvsem nekooperativni odziv NZS pri oblikovanju ustreznih načrtov, po katerih se bodo ravnali. Zaželeno bi bilo, da bi NZS še do zadnjih pripravljalnih dvobojev (konec tedna) sestavila protokol, ki bi ga lahko klubi preizkusili, da ne bi prišlo do neprijetnih zapletov na prvih tekmah. V veliki meri so se klubi reševali tako, da so poskušali posnemati ukrepe nemških in avstrijskih klubov.Po 25. kolu vodilna Olimpija se je ob vrnitvi v »življenje« pomerila kar z ligaškim tekmecem za naslov prvaka Aluminijem. Na štadionu v Sp. Šiški je bila boljša z 1:0, potem ko je edini gol z bele točke v drugem polčasu dosegel Endri Čekiči. Trener Safet Hadžić je dan prej za šampionsko bitko izgubil mladega Vitjo Valenčiča, ki bo zaradi poškodbe kolena odsoten več mesecev.Maribor, Celje in Mura so si s pripravljalnimi tekmeci vzeli 120 minut. Lendavčani so bili v Ljudskem vrtu od 14. minute v prednosti po golu otroka vijoličnih. Novemu trenerju Mariboraje odleglo v 61. minuti, strelec je bil. Na koncu so Mariborčani zmagali s 3:1, med strelce sta se vpisala še(65) in(107). Od prvokategornikov so pri Mariborčanih tekmo izpustiliin»Videlo se je, da dolgo ni bilo tekme, fantje so potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem, vmes tudi sapo. V tem dvoboju sem želel predvsem nameniti priložnost vsem igralcem, ki trenirajo z nami. Zato smo odigrali 120 minut. Prva spoznanja so zadovoljiva. Pomembno je, da se nihče ni poškodoval,« je med drugim ob vnovičnem zagonu nogometa ob svoji premieri na vijolični klopi izpostavil Sergej Jakirović.Od drugih klubov sta se najučinkovitejši oživitvi posrečili Muri in Bravu.– Mura : Rudar 4:2 (Fejsal Mulić, Kai Cipot, Andrija Bubnjar, Kevin Žižek; Elvedin Džinić, Aljaž Krefl), Bravo : Brinje 6:0 (Martin Kramarič, Mustafa Nukić, Roko Baturina, Aljoša Matko, Almin Kurtović, Žan Trontelj), Domžale : Roltek Dob 1:0 (Janez Pišek), Celje : Kalcer Radomlje 2:1 (Luka Kerin, Jakob Novak; Jaka Štromajer).