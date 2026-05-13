Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Ugibanj in kandidatov o naslednjem trenerju madridskega Reala je polno. Na včerajšnji tiskovni konferenci predsednik kluba Florentino Perez ni želel odgovarjati na vprašanja o morebitnem nasledniku Alvara Arbeloe, a nekdanji prvi vratar galaktikov Iker Casillas ni bil tako zadržan.

Španec je na družbenih omrežjih zapisal, da si ne želi vrnitve portugalskega stratega Joseja Mourinha, ki je klub že vodil med letoma 2010 in 2013. »Ne želim ga v Real Madridu,« je dejal nekdanji kapetan. »Mislim, da bi bili drugi trenerji bolj primerni za vodenje kluba mojega življenja.«

Casillas in Mourinho sta sodelovala pri kraljevem klubu, a se je njun odnos v zadnji Portugalčevi sezoni v španski prestolnici zelo poslabšal, saj je vratar izgubil svoje mesto v začetni enajsterici. Casillas je kasneje tudi javno kritiziral Mourinha in njegovo vodenje kluba. Toda 44-letnik je zapisal, da z Mourinhom »nima težav«. »Mislim, da je odličen strokovnjak,« je še sporočil in dodal: »To je osebno mnenje. Nič več.«

Jose Mourinho vodi Benfico. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

Mourinho sedi na klopi lizbonske Benfice, ki je na tretjem mestu v portugalskem prvenstvu. Medijem je sicer povedal, da ni bil v stiku z nobenim klubom in se do konca sezone tudi ne namerava z nikomer pogovarjati.