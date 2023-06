Klubsko svetovno prvenstvo v nogometu leta 2025 bo v ZDA

Združene države Amerike bodo leta 2025 gostile prvo razširjeno klubsko svetovno prvenstvo v nogometu, je naznanila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na razširjenem tekmovanju bo sodelovalo 32 klubov.

Turnir bo na sporedu junija in julija 2025, kar so potrdili decembra lani. Februarja letos so razkriili tudi kriterije za uvrstitev na tekmovanje ter število udeležencev iz vsake celinske zveze.

Na prvenstvo so zaradi uspehov v zadnjih letih že uvrščeni savdski Al-Hilal, japonski Urava Red Diamonds, egiptovski Al Ahly, maroška Casablanca, mehiški Monterrey, ameriški Seattle Sounders, brazilska Palmeiras in Flamengo ter evropski Chelsea, Real Madrid in Manchester City. Preostala moštva bodo določili do konca sezone 2023/24.

Razširjeno klubsko SP s 24 ekipami bi moralo biti na sporedu že leta 2021 na Kitajskem, a so ga odpovedali zaradi pandemije novega koronavirusa. Iz Fife so prav tako sporočili, da so odobrili pravilnik za izvedbo svetovnega prvenstva leta 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada.

O gostitelju SP 2023 z zamikom

Fifa je v izjavi sporočila še, da je zamaknila rok prijav za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2030. Krovna nogometna zveza se je za ta korak odločila, da bi zagotovila dodatno posvetovanje z vsemi ključnimi deležniki.

O prijavah bodo razglabljali na naslednjem zasedanju sveta Fife septembra in oktobra letos. Postopek zbiranja uradnih ponudb se bo začel zatem, gostitelje pa bo Fifa izbrala v zadnjem četrtletju leta 2024, torej eno četrtletje pozneje kot sprva predvideno.

Svet Fife je obenem določil, da bo svetovno prvenstvo do 17 let letos gostila Indonezija, SP do 20 let za ženske prihodnje leto Kolumbija, Dominikanska republika bo leta 2024 pričakala ženske reprezentance do 17 let, SP v futsalu pa bo prihodnje leto v Uzbekistanu.