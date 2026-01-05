Ko drugim zaledeni kri, je Dončić najboljši v ligi

Če so prvi januarski dnevi znanilec leta, ki prihaja, bodo v košarkarskem Los Angelesu pod letnico 2026 zapisane številne zmage. LA Lakers so praznično mini krizo prebrodili z dvema zmagama nad Memphisom v domači dvorani, ki sta prinesli intenzivnost končnice, bolj zbrano podobo Luke Dončića in nova junaštva v ključnih trenutkih tekem. Če se tekma odloča v zadnjih minutah, so LA Lakers nepremagljivi, za podaljšanje niza je imel največ zaslug prav Dončić, ki je z dvema trojkama strl odpor žilavih Grizlijev.

V ligi NBA so za izenačeno končnico (t.i. clutch obdobje) okarakteriziriali vse tekme, kjer ob vstopu v zadnjih pet minut razlika ni višja od petih točk. Takrat se tempo igre po pravilu ustavi, žoga za marsikoga postane kot vroč krompir, ob pogledu na semafor igralcem ledeni kri, Dončić in soigralci pa jih dobivajo s kirurško natančnostjo. Vsako moštvo v ligi je izgubilo vsaj tri napete končnice v tej sezoni, po dveh srhljivkah z Memphisom pa Los Angeles Lakers ostajajo popolni z osupljivim izkupičkom 12:0.