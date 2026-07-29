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Nogomet

Ko je Collina dejal: »Slavko Vinčić«, je sledil šok, potem ponos

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić se pri 46 letih poslavlja od kariere. Ponosen na sanjski zaključek in dobro delo v finalu SP.
Slavko Vinčić si je zadnjič zapiskal sam in se od kariere poslovil na vrhuncu. Foto Vincent Carchietta/Reuters
Galerija
Slavko Vinčić si je zadnjič zapiskal sam in se od kariere poslovil na vrhuncu. Foto Vincent Carchietta/Reuters
Nejc Grilc
29. 7. 2026 | 16:55
29. 7. 2026 | 17:18
5:50
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Za sodnika ni večjega priznanja od finala svetovnega prvenstva. Slavko Vinčić je prav na največjem nogometnem odru zaključil kariero, ki jo je gradil desetletja, ob slovesu pa razkril, zakaj je odločitev o koncu sprejel že pred turnirjem in zakaj se od nogometa poslavlja brez kančka obžalovanja. Vrhunec, o katerem sanja vsak sodnik, je doživel mirneje, kot bi marsikdo pričakoval.

Spominja se poti od nižjeligaških igrišč do tekme vseh tekem, razmišlja o pritisku, ki ga prinašajo največji obračuni, pojasnjuje, kako je VAR spremenil sodniški poklic, ter razkrije, komu pripisuje največ zaslug za izjemen vzpon slovenskega sojenja. Ob tem namigne tudi, kakšna bo njegova vloga po koncu kariere in zakaj v nogometu njegove zgodbe še zdaleč ni konec.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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