Ko je Collina dejal: »Slavko Vinčić«, je sledil šok, potem ponos

Za sodnika ni večjega priznanja od finala svetovnega prvenstva. Slavko Vinčić je prav na največjem nogometnem odru zaključil kariero, ki jo je gradil desetletja, ob slovesu pa razkril, zakaj je odločitev o koncu sprejel že pred turnirjem in zakaj se od nogometa poslavlja brez kančka obžalovanja. Vrhunec, o katerem sanja vsak sodnik, je doživel mirneje, kot bi marsikdo pričakoval.

Spominja se poti od nižjeligaških igrišč do tekme vseh tekem, razmišlja o pritisku, ki ga prinašajo največji obračuni, pojasnjuje, kako je VAR spremenil sodniški poklic, ter razkrije, komu pripisuje največ zaslug za izjemen vzpon slovenskega sojenja. Ob tem namigne tudi, kakšna bo njegova vloga po koncu kariere in zakaj v nogometu njegove zgodbe še zdaleč ni konec.