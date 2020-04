Ko je Lewandowski potopil Real (VIDEO)

Ljubljana

Poljak še veddno trese mreže

- Svež je še spomin na štiri gole, ki jih je na zadnji tekmi lige prvakov pred prekinitvijo v Valencii za Atalanto dosegel slovenski as. Podoben podvig je pred natanko sedmimi leti, torej 24. aprila 2013, uspel poljskemu golgeterjuproti Real Madridu.Zdajšnji član Bayerna je takrat za Borussio Dortmund zadel v polno štirikrat, ko so Nemci v prvi polfinalni tekmi zmagali s 4:1. Real je bil boljši na povratni tekmi, a zmaga z 2:0 je bila premalo za napredovanje v finale, v katerem se je Borussia pomerila z nemškim tekmecem Bayernom in na Wembleyju izgubila z 1:2. Vodil jo je, zdaj evropski in svetovni prvak z Liverpoolom, ki je na pragu osvojitve premier league.Lewandowski je mrežo Reala zatresel v 8., 50., 55., in 66. minuti, zadnjega z 11 metrov. Poljak je zdaj pri 31 letih še vedno v odlični strelski formi. Bayern je vodilni v bundesligi in na dobri poti v četrtfinale lige prvakov, potem ko so Bavarci na prvi tekmi osmine finala s 3:0 zmagali pri Chelseaju. Lewandowski je z 11 zadetki najboljši strelec elitnega tekmovanja.