Ko je na sporedu angleški derbi, se s slavnim očetom in bratom tudi zbadajo

Nogometaši Brinja so že v prejšnji sezoni, ko so še igrali v 2. SNL, dokazali, da se lahko bolj ali manj enakovredno kosajo tudi z najboljšimi slovenskimi klubi. Navsezadnje so se v pokalu Pivovarne Union prebili vse do finala, na poti do zaključnega dvoboja pa izločili tako Maribor kot Olimpijo. Minulo nedeljo so senzacionalno sneli skalp še branilcem lovorike Celjanom, od katerih so bili pred svojimi navijači boljši kar s 4:1 (1:1).

Med junaki tokratne visoke zmage Grosupeljčanov je bil Nal Lan Koren, sin nekdanjega reprezentanta ...