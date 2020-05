FOTO:Ko je pomagal dečku, je dobil zamisel

Ljubljana

Po Johanu Cruyffu so predlani poimenovali osrednji štadion v Amsterdamu. FOTO: twitter

Sin zbira očetove rekvizite

Johan Cruyff je bil tudi selektor katalonske reprezentance. FOTO: Reuters

204

gole je na 276 tekmah za Ajax dosegel Johan Cruyff

Dobivajo se vsako soboto

Johan Cruyff je legenda Barcelone. FOTO: Reuters

Pomagal dečku in dobil zamisel

Na Wembleyju so leta 2016 po 14 minutah prijateljske tekme med Anglijo in Nizozemsko zaploskali umrlemu Johanu Cruyffu. FOTO: Reuters

Zadnjič zadel za večne tekmece

Tudi v Johannesburgu so odprli Cruyffovo igrišče. FOTO: Reuters

redki omenjajo v razpravah, kdo je bil najboljši nogometaš na svetu doslej. Nizozemec morda res ni dosegel veličinein, zgodovina utegne favoriziratiin, a težko bo kdo od njih presegel zapuščino Nizozemca, ki je kariero sklenil na današnji dan, 11. maja 1984. Umrl je pred štirimi leti.Cruyff je ogromen pečat pustil v domovini, kjer se po njem imenuje Ajaxov štadion, morda še večjega v Kataloniji, kjer je bil kot trener Barcelone ambasador t. i. totalnega nogometa, kot ga je zasnoval njegov mentor. S trenersko filozofijo je navdihnil stratege oddoZ Barcelono je osvojil štiri zaporedne naslove španskega prvaka med letoma 1991 in 1994. Lansko poletje so mu v čast na obrobju Barcelone odprli Estadi Johan Cruyff, kjer je tudi sedež Barcelonine mladinske akademije, znamenite La Masie.Cruyff je bil zaprisežen razvoju mladih igralcev. Med njimi je bil tudi sin Jordi, nekdanji napadalec Barcelone in Manchester Uniteda. Kot je na obletnico očetove smrti 24. marca povedal za The National, vzornika močno pogreša.»Vedno se vprašam, kaj bi na mojem mestu naredil on. Nekoč mi je rekel, kadar si v dvomih, vedno najprej poslušaj notranji glas,« je dejal Jordi, ki je postal zbiratelj očetovih rekvizitov: »On je vedno dal vse proč, takšen je bil, razdajal se je. Jaz zdaj poskušam dobiti nekatere stvari nazaj. Nekaj sem jih posodil Barçinem muzeju.«Kako priljubljen je bil Cruyff v Barceloni, potrjujejo njegovi prijatelji in oboževalci, ki se vsako soboto ob 9. uri zjutraj (seveda ne zdaj v času pandemije koronavirusa) dobijo na plaži v kraju Sitges, 30 km južno od Barcelone, in igrajo nogomet. Vsi nosijo Cruyffovo številko 14, stari so od 20 do 75 let. Cruyff je bil nazadnje zraven novembra 2014 ...»Rad je prihajal sem, tudi ko je bil trener Barcelone. Nihče mu ni mogel vzeti žoge in zabijal je čudovite gole,« se je spominjal eden od častilcev Cruyffa, ki je Barcelono leta 1992 popeljal do evropskega naslova.Odraščal je v delavski družini v povojnem Amsterdamu, od leta 1973 je z družino živel v Barceloni, kjer je ustanovil fundacijo in inštitut s svojim imenom.»Vedno je čutil, da mora nekaj vrniti družbi. Zamisel za fundacijo se mu je porodila, ko je v poznih 70. letih igral v ZDA. Tam je živel blizu dečka z Downovim sindromom in je opazil, da se ne igra z drugimi fanti. Johan je z njim vadil na vrtu in čez čas so ga sprejeli v družbo. Takrat je spoznal, kakšno moč ima šport pri integraciji otrok s posebnimi potrebami,« je povedaliz Cruyffove fundacije, ki letos praznuje 25. obletnico.Pomaga več kot 50.000 otrokom. Znana je tudi po tem, da v revnejših soseskah gradi posebna igrišča (42 x 28 m) z umetno travo. Lokacijo vsako leto izbere najbolj nadarjeni nizozemski nogometaš.inso izbrali svoje rojstne kraje. Skupaj je igrišč že več kot 250. V Španiji so jih odprliin. Vsi so s svojo navzočnostjo izrazili čast trikratnemu dobitniku zlate žoge (1971, 1973, 1974), ki je v profesionalni karieri uradno zabil 323 golov, večino za Ajax, a zadnjega v dresu večnega tekmeca Feyenoorda.Angleški golgeterje ob njegovi smrti rekel, da smo izgubili človeka, ki je naredil največ, da bi bila čudovita igra še bolj čudovita.