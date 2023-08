Ko je v vratih Jan Oblak, tudi tekmeci igrajo drugače

V nadaljevanju preberite:

V reprezentančni bazi na Brdu pri Kranju je tokrat pred predstavnike sedme sile stopil zelo samozavestni in razpoloženi Matjaž Kek. Slovenski selektor ni skrival, da je v junijskem reprezentančnem ciklusu pričakoval več, a hkrati verjame, da je v izenačeni »slovenski« skupini H mogoče prav vse. Vesel je povratka kapetana Jana Oblaka, tudi zaradi vpliva na slačilnico, nekaj sivih las pa mu povzročajo poškodbe in nedorečena klubska vloga nekaterih ključnih akterjev, tudi Benjamina Šeška.

Z izbiro reprezentantov za ključni tekmi (7.9 v Stožicah s Severno Irsko, 10. 9. v San Marinu) v boju za euro 2024 tokrat Kek ni presenetil. Slovenci so povečini rešili klubska vprašanja, nekateri tik pred zborom (Mlakar), v prvi vrsti pa veseli povratek kapetana Jana Oblaka v slovensko izbrano vrsto. »Oblak v Atleticu dobro brani, pomembno je, da so zdravstvene težave za njim. Kapetan je vedno na vrhu hierarhije, manjkal nam je na igrišču in v garderobi. Ko je on v golu, tekmeci razmišljajo tudi o tem, kdo jim stoji nasproti,« se povratka Oblaka med slovenski vratnici veseli selektor.

Žugelj, Kouter, Zabukovnik, ... trkajo na vrata reprezentance

Ob oblikovanju tokratnega reprezentančnega seznama (pre)težkega dela Kek ni imel, čeprav poudarja, da ne bi imel prav nič proti sladkim skrbem ob pretirani konkurenci za reprezentančni dres: »Jedro je sestavljeno, vesel pa sem, če me nekdo »sprovocira«, da razmišljam o njem in ga dodam v reprezentanco. Takšnih igralcev je kar nekaj, Nino Žugelj igra odlično, zbudil se je Nino Kouter, tudi Mark Zabukovnik dobro igra v Celju ... Nekaj igralcev čaka v predpripravi, da bi vskočili, če kdo od načetih adutov ne bo mogel zaigrati.«