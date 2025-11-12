Ko ne trenirajo, uživajo v kavi in dobri volji

Odštevanje do sklepnega dvojčka slovenskih tekem v kvalifikacijski skupini za uvrstitev na mundial 2026 traja že nekaj časa, neučakanosti je iz dneva v dan – bolj ko se približuje prihajajoči sobotni večer v Stožicah s Kosovom – več. A sodeč po obisku nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju tabor naše izbrane vrste z vsemi spremljevalci pod vodstvom »glavnega in odgovornega« Matjaža Keka ohranja mir in zbranost, kajpak nujna med pripravami na tako pomembni tekmi. Po sobotnem spektaklu na največjem štadionu v državi sledi še gostovanje v Stockholmu.

»Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja,« je nekoč France Prešeren zapisal o idiličnem Bledu z okolico. Toda prav nič se ne bi zmotili, če bi ta citat prenesli z Bleda malce bolj vzhodno po Gorenjskem, ob vznožje Storžiča, kjer je med drugim nastal enkraten nogometni nacionalni center. Našim nogometašem ga zavoljo miru in dejansko imenitne urejenosti v objemu narave zavidajo mnogi, ne nazadnje tudi bližnji sosedje, ki vsaj s svojimi članskimi ekipami na svetovnem nogometnem zemljevidu realno opozarjajo bolj vidno kot slovenska reprezentanca: tako Hrvaška, na zadnjem mundialu bronasta, kot tudi Avstrija z zelo vidnimi vlogami svojih reprezentantov v zadnjem desetletju, nimata stalnega vadbenega in bivalnega centra, slednja ga sicer pripravlja in ga bo na obrobju Dunaja z lično nogometno akademijo odprla prihodnjo pomlad.