FOTO:Ko nihče ne drvi, da bi ujel tekmo

Ljubljana

9000

navijačev si je 22. februarja ogledalo zadnji slovenski clasico v Ljudskem vrtu, sinoči ni bilo gledalcev

8

držav so zastopali v zapisniku tekme igralci: Slovenijo, Hrvaško, BiH, Albanijo, Avstrijo, Romunijo, Kamerun in Brazilijo

- Dobra ura je bila še do velikega slovenskega derbija, pa na severni obvoznici nikakršnih opaznih zastojev. Zlasti iz štajerskega konca ne. Toda tako je pač, ko na največji tekmi slovenskega nogometnega prostora ni gledalcev. Ukrepi v boju proti koronavirusu terjajo svoj davek, športni zanesenjaki se tolažijo z besedami: »Lahko bi bilo še slabše, da tekem sploh ne bi biloPrivrženci nogometa se bodo spomnili časov, kako so hiteli iz naših počitniških krajev na Obali ali Gorenjskem v Ljubljano, da bi se še pravočasno pomešali med množico na štadionu, tudi klic štajerskih dopustnikov iz Pakoštanov sredi Dalmacije je bil dovolj zgovoren. Na poti domov pod Pohorje bi se seveda ustavili v Stožicah in spodbujali svoje »pubece« v nadaljevanju lova na vrh prvenstvene lestvice, a ker so razmere zdaj pač posebne, so namesto k Obrežju mimo Zagreba nadaljevali k mejnemu prehodu Gruškovje ...V izdihljajih zadnje vroče junijske nedelje, ko se je temperatura zraka čez dan dvigala nad 30 Celzijevih stopinj, pa je bilo namesto na štadionu živahno po številnih gostinskih vrtovih tako v glavnem mestu – sinoči izjemoma tudi v največji pivnici, kjer nedeljski večeri ponavadi ponujajo zatišje – kot seveda tudi med številnimi nogometnimi zanesenjaki ob Dravi. Jasno, policistom in varnostnikom ni bilo vseeno, kaj se bo dogajalo ob štadionu, saj so zadnji tedni, ko navijači niso smeli na štadion, denimo ob Olimpijinem gostovanju v Domžalah in tudi na zadnjih domačih tekmah v Stožicah ponujali malce adrenalina. A hujšega takrat le ni bilo. Derbi pa je pač derbi, previdnost, na prizorišču ali ob njem, nikdar ni odveč. In prav ko je iz zvočnikov tik pred začetkom tekme prenehala odmevati himna domačega kluba, je bilo slišati tradicionalne navijaške vzklike in pesmi s ploščadi pred severno tribuno, v 30. minuti pa je prizorišče za hip obarval ognjemet.Pogled v preteklost je ponujal marsikaj, zadnja leta prav ta pritisk občinstva očitno na domače moštvo ni prav sanjsko deloval. Tako zeleno-beli v Stožicah kot vijolični v Ljudskem vrtu so se na krilih glasnih navijačev v vsej evforiji pogosto ujeli v past gostov in ostali brez plena. Ali pa se morali zadovoljiti zgolj s točko tako kot nazadnje februarja letos na Štajerskem, ko v derbiju ni bilo zmagovalca – 1:1.