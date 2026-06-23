(VIDEO) Pesnica, ki je ustvarila Prepovedani položaj in se izognila ofsajdu

Anja Grmovšek Drab v pogovoru razkriva, kako je nogomet v njeni poeziji veliko več kot le igra. V zbirki Prepovedani položaj, ki je izšla leta 2024, se prek nogometnih motivov odpirajo teme družine, selitev, ločitev in pripadnosti.

Pred začetkom pogovora je predstavila pesem Dortmund in Domžale, v kateri v nekaj verzih ujame razpetost med kraji, jeziki in ljubeznimi, vse to ob spremljanju dveh nogometnih klubov.

Anja je v pogovoru med drugim razkrila, da že od otroštva navija za Real Madrid. FOTO: Marko Feist

»V tem sem mu bila podobna,« pove ob zgodbi dedka, ki je med Dortmundom in Domžalami nosil svojo tiho nogometno nostalgijo. Prav v tej intimnosti so, kot pravi sama, nogometne pesmi najmočnejše: nastajajo iz domačega okolja, iz odnosov med generacijami in iz strasti, ki ljudi povezuje tudi takrat, ko si ne znajo povedati največ.

V studiu spregovori tudi o sodobnem nogometu, ženski vlogi v njem, svojih navijaških zvestobah in o tem, zakaj tehnologija včasih jemlje čar igri.

Na svetovnem prvenstvu stiska pesti za reprezentanco Brazilije. FOTO: Marko Feist

Anja Grmovšek Drab je še namignila, da se bo v prihodnjem pisanju verjetno oddaljila od nogometa in še bolj približala intimnim družinskim odnosom, ki so v njenem delu očitno osrednja tema. Seveda pa bo ostala strastna privrženka nogometa in zvesta navijačica Real Madrida.