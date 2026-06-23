(VIDEO) Pesnica, ki je ustvarila Prepovedani položaj in se izognila ofsajdu

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Anja Grmovšek Drab v pogovoru razkriva, kako je nogomet v njeni poeziji veliko več kot le igra. V zbirki Prepovedani položaj, ki je izšla leta 2024, se prek nogometnih motivov odpirajo teme družine, selitev, ločitev in pripadnosti.
Pred začetkom pogovora je predstavila pesem Dortmund in Domžale, v kateri v nekaj verzih ujame razpetost med kraji, jeziki in ljubeznimi, vse to ob spremljanju dveh nogometnih klubov.
»V tem sem mu bila podobna,« pove ob zgodbi dedka, ki je med Dortmundom in Domžalami nosil svojo tiho nogometno nostalgijo. Prav v tej intimnosti so, kot pravi sama, nogometne pesmi najmočnejše: nastajajo iz domačega okolja, iz odnosov med generacijami in iz strasti, ki ljudi povezuje tudi takrat, ko si ne znajo povedati največ.
V studiu spregovori tudi o sodobnem nogometu, ženski vlogi v njem, svojih navijaških zvestobah in o tem, zakaj tehnologija včasih jemlje čar igri.
Anja Grmovšek Drab je še namignila, da se bo v prihodnjem pisanju verjetno oddaljila od nogometa in še bolj približala intimnim družinskim odnosom, ki so v njenem delu očitno osrednja tema. Seveda pa bo ostala strastna privrženka nogometa in zvesta navijačica Real Madrida.
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