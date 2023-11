Ko Olimpija pokaže zanimanje za domačega fanta, se njegova vrednost potroji

V nadaljevanju preberite.

Olimpija z novim trenerjem Zoran Zeljkovićem še ni povsem ujela ritma. V Evropi je prejela zaušnico, na domači fronti se »matra« in plačuje davek pri navijačih. Redki so zadovoljni, velika večina je kritičnih. Največ strelic je usmerjenih v direktorja Igorja Barišiča, ki je glavni operativec in skrbnik hkrati. Niti po dvojni lovoriki in zgodovinski uvrstitvi v eno od evropskih klubskih tekmovanj ni dovolj za delovanje brez stresa.

Zelo stresen bo tudi nedeljski derbi 15. kola v Celju, kjer se Olimpijine šampionske ambicije lahko že razblinijo. Barišić pomirja in zagotavlja, da je Olimpija boljša od trenutno vodilnih Celjanov in da bo zaključni del jeseni minil po njenih željah. Zakaj?