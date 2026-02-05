Ni prav pogosto, da je oče trener sinu v tekmovalnem športu, še posebej ne v nogometu. Pri madridskem Atleticu pa si slačilnico delita trener Diego Simeone ter igralec Giuliano Simeone. Mladi nogometaš je v televizijski oddaji »Movista Plus+ Deportes« v pogovoru z voditeljem Jorgejem Valdanom, nekoč odličnim napadalcem Argentine in Reala, pojasnjeval o življenju z očetom.

»Včasih se mi zdi to nenavadno, zaradi tega, kaj si drugi mislijo o meni,« je priznal igralec. »Najboljše, kar lahko narediš, je, da govoriš še slabše, ko tvoji soigralci slabo govorijo o trenerju,« je pripomnil Valdano. Giuliano je smeje odgovoril. »Ne dvomi o tem!«

Krilni napadalec je povedal, da je zaprisežen ’cholista’, da je povezan z igralci, navijači, energičen, strasten, čustven. O odnosu z očetom je razkril, da je zelo naraven.

»Ne vem, zakaj to zelo dobro skriva,« je povedal in priznal, da sta Pep Guardiola in Luis Enrique njegova najljubša trenerja. Kako je šel na svoje?

»Ne morem živeti z očetom. Ko sem bil star 18 let, mi je rekel: ’Zdaj si star 18 let in zapusti mojo hišo ter postani moški.'« je odgovoril in tudi pojasnil, zakaj na majici ne nosi priimka, temveč ime.

Oče Diego je sina Giulianija hitro poslal na pot osamosvajanja. FOTO: Vincent West/Reuters

»Spomnim se, da so moji bratje in oče na svoje drese napisali Simeone, jaz pa sem si vedno želel utreti svojo pot, ločeno od družinskega imena. Zato sem si na dres napisal Giuliano zase, za svoje ime. Ta odločitev mi je bila všeč. Pogovoril sem se s svojimi ljudmi, družino, dekletom ... in so bila različna mnenja. Na koncu sem se odločil in všeč mi je bila odločitev. Želim, da me ljudje poznajo kot Giuliana,« je bil odločen 23-letnik, zdaj eden od najboljših igralcev rdeče-belih, ki je, preden se je uveljavil pri Atleticu, imel tudi zelo bolečo izkušnjo.

»Na enem od treningov sem si zvil gleženj. Videl sem, da je šel v drugo smer in si rekel: 'Nikoli več ne bom igral nogometa',« je sklenil v tej sezoni eden od najbolj standardnih igralcev moštvu, v katerem je kapetan slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.