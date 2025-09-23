  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Zoran Zeljković: Ko si enkrat trener, se moraš znati prilagajati okolju

    Nekdanji nogometaš, zdaj trener, ima za seboj pestro pot, ki ta čas miruje. Ponosen na prijatelja Milivoja Novakovića. Rad ima igro z žogo v nogah in posestjo.
    Zoran Zeljković je v igralski karieri v dresih Domžal in Interblocka osvojil vse možne lovorike, v vlogi trenerja pa je s Koprom osvojil pokalno lovoriko. FOTO: Marko Feist/Delo
    Galerija
    Zoran Zeljković je v igralski karieri v dresih Domžal in Interblocka osvojil vse možne lovorike, v vlogi trenerja pa je s Koprom osvojil pokalno lovoriko. FOTO: Marko Feist/Delo
    Gorazd Nejedly
    23. 9. 2025 | 19:00
    9:23
    A+A-

    »Odšel sem v Domžale, ker sem verjel, da je dolgoročno boljše za moj razvoj. Potem pa čez en teden za Bežigradom gostuje Liverpool in jaz si mislim: 'To ni normalno. Kaj sem naredil?',« se prvi gost v novi sezoni Delovega nogometnega podkasta VAR Zoran Zeljković spominja dela poglavja v svoji igralski karieri, ki je imela močan lokalni, ljubljanski pridih. Na klubski ravni je 45-letni Ljubljančan iz Jarš v Sloveniji osvojil vse, kar se je dalo, a zdaj je bolj kot na preteklost osredotočen na sedanjost in prihodnost. Po igralski karieri se je posvetil trenerskemu poklicu, nazadnje pa je deloval v Rusiji pri drugoligašu Rodine.

    https://www.delo.si/sport/nogomet/matjaz-kek-na-euru-smo-dvignili-letvico-pre-visoko-video

    Od fanta iz ljubljanske soseske Jarše preko sosednjega kluba Šmartno do Olimpije, Ljubljane, Ivančne Gorice, Domžal, Interblocka in znova Olimpije, vmes pa še tujine, do enega od najbolj prepoznavnih slovenskih trenerjev. To je že več kot tri desetletja Zeljkovićeva nogometna pot, ki je zdaj izključno trenerska. Poklic je vse prej kot lahek in zelo negotov. Tudi Zeljković se trenutno srečuje s temnejšo stranjo, ko je »na čakanju« in upa o tem, da bo čim prej dobil novo priložnost.

    Samir Handanović bo nekoč vrhunski trener.

    »Poskušam uživati v trenutkih, v katerih prej nisem mogel. Zelo rad izkoriščam svoj prosti čas za druženje z družino. Se pa zelo dobro zavedam, da ni dobro, če sem predolgo brez službe. Zato to obdobje izkoriščam za izobraževanje, natančno spremljam nogomet,« je kljub vsemu podrejen igri, ki ima svoje zakonitosti, mednje sodi tudi »poreklo«, ali si bil nekoč odličen igralec.

    Zoran Zeljković (desno) je bil iskren sogovornik v Delovem pokastu VAR. FOTO: Marko Feist/Delo
    Zoran Zeljković (desno) je bil iskren sogovornik v Delovem pokastu VAR. FOTO: Marko Feist/Delo

    »Zavedanje, kdo si, je zelo pomembno. Konkurenca je izjemna, če si predolgo brez dela, si v trenutku le še preteklost. Tako deluje nogomet in na nekatere stvari ne moreš vplivati. Zaradi tega hočem biti vselej pripravljen, ko se zgodi sprememba, ne želim biti v šoku.«

    Lepo je bilo v Rigi in Moskvi

    Zeljkovićeva ruska izkušnja, ki je imela uvod na Baltiku, je bila kratka, toda bogata. »To je bila super izkušnja. Že v Latviji, ki ni nogometna država, je bilo lepo. Odšel sem zaradi tega, ker sem vedel, da ima lastnik kluba v lasti še nekaj drugih, in je bila to priložnost za naprej. Drugi razlog je bil, da je klub igral v evropskih kvalifikacijah. Tudi Riga je čudovita. Potem sem šel v Moskvo. Tudi o njej so mi pripovedovali le z izbranimi besedami. Res prekrasno mesto je. Nisem imel nobenega dvoma o tem, in mi ni žal, da sem sprejel izziv. Vsaj kar se nogometa tiče ne. Ampak ko sem dobil prvo ponudbo za Rusijo, sem se vprašal, ali potrebujejo 'tankista'. Zato, ker sem manjše rasti,« je bil šaljiv.

    V domžalskem dresu se je Zoran Zeljković veselil tudi naslova državnega prvaka. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    V domžalskem dresu se je Zoran Zeljković veselil tudi naslova državnega prvaka. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Konkurenca je izjemna: če si predolgo brez dela, si takoj preteklost. Tako deluje nogomet in na nekatere stvari ne moreš vplivati. Zaradi tega hočem biti vselej pripravljen, ko se zgodi sprememba, ne želim biti v šoku.

    Resnejši pogled je usmeril v nogomet, drugo ligo. »Zelo zahtevna liga je, ena od najtežjih na svetu in zelo trda z veliko dvobojev. Rusija je velika država, kar pomeni, da so potovanja dolga. Naše najdaljše potovanje je trajalo devet ur, časovna razlika je bila kar sedem ur. Treba se je prilagajati. Je tudi zelo tekmovalna in obiskana. Na moji zadnji tekmi je bilo 18.000 gledalcev,« je razkril nekaj svojih pogledov o ruskem nogometu. Še več je povedal v podkastu VAR.

    Tudi za Zeljkovića velja, da je nogometni otrok ulice. Kot je bil njegov sosed Milivoje Novaković. »On je bil iz sosednjega bloka, z Beblerjevega trga 3, jaz z 1. Medtem ko sem jaz imel obvozno pot do Olimpije, je on takoj postal njen član. Nič koliko tekem na asfaltnih igriščih med uličnimi moštvi sva igrala. Že takrat je bil rojeni strelec. Če smo zmagali s 5:0, je on zabil štiri gole. Imel je in še ima izjemen strelski občutek. Neizmerno ga cenim, poznam njegovo nogometno pot, ki je bila neverjetna in je lahko za zgled vsakomur. Ponosen sem, da sem njegov prijatelj,« je iskreno povedal o drugem najboljšem strelcu slovenske reprezentance v zgodovini, s katerim, in tudi z drugimi reprezentanti iz afriškega rodu, še zdaj ohranja zavidljivo telesno pripravljenost. »Še zdaleč nisem najbolj 'fit', Mišo Brečko ali Branko Ilić bi takoj lahko igrala v 1. SNL, ampak večina, s katerimi se družim na 'parketu', so v res odlični telesni formi,« hvali zdrav duh v zdravem telesu svojih soborcev.

    Zoran Zelković je v sezoni 2010/11 naposled igral tudi za Olimpijo. FOTO: Roman Šipić
    Zoran Zelković je v sezoni 2010/11 naposled igral tudi za Olimpijo. FOTO: Roman Šipić

    Do Olimpije po daljši poti

    Kot Milivoj tudi »Zoki« ni našel poti do članskega moštva zeleno-belih. »To je zanimiva zgodba. Bili so drugačni časi, takrat smo bili samo mladi, zdaj so mladi z dodatkom nadarjeni. Jaz sem bil žrtev nizke rasti. Vedno sem zaostajal za vrstniki, telesno sem bil prešibak, majhen in nisem bil konkurenčen ter konkreten. V članski kategoriji je bilo manj težav, trenerji so me imeli radi, ker sem tehnično izstopal od drugih. A nisem bil med boljšimi. Na povabilo Dimitrija Srbuja sem prestopil k Ljubljani, kjer ni bila tako močna konkurenca,« je razkril, zakaj ni vztrajal pri Olimpiji. Tudi ko je imel priložnost za vrnitev k zeleno-belimi, je raje izbral Domžale.

    Milivoje je imel in še ima izjemen strelski občutek. Neizmerno ga cenim, poznam njegovo nogometno pot, ki je bila neverjetna in je lahko za zgled vsakomur. Ponosen sem, da sem njegov prijatelj.

    Ni se zmotil. »Preprosto so imele boljše možnosti in prihodnost. Takrat se je potem 'zgodil' Liverpool, ampak tudi Olimpijin razpad je prišel hitro. Torej, odločil sem se pravilno. Z Domžalami sem čez nekaj let osvojil naslov,« ima zdaj mirno vest. Preden je obesil kopačke na klin in se posvetil trenerskemu poklicu, je dočakal tudi Olimpijin dres, še prej pa je bil tudi del enega od najbolj nenavadnih nogometnih projektov, ki se je imenoval Interblock.

    »Bil sem v čakanju za odhod v tujino, a sem na koncu izbral Interblock, ki je bil tudi dober plačnik. Presodile so njegove ambicije, saj je bil projekt zelo privlačen. Joc Pečečnik nam je omogočil zelo dobre razmere, trudil se je, bil je ambiciozen. Mislim, da je imel veliko željo, da bi nekaj naredil, še posebej štadion. Žal mi je, kako se je ta zgodba končala, ker vem, da je imel Pečečnik velike in poštene namene.«

    Preden je v članski konkurenci zaiogral za Olimpijo, je Zoran Zeljković v 1. SNL igral tudi za Interblock. FOTO: Pivk Mavric
    Preden je v članski konkurenci zaiogral za Olimpijo, je Zoran Zeljković v 1. SNL igral tudi za Interblock. FOTO: Pivk Mavric

    A tudi kratko in lepo obdobje pri Interblocku je bila neprecenljiva izkušnja. Še posebej iz trenerskega zornega kota. Pomagala je oblikovati njegov trenerski profil. »Ne le v življenju, tudi v nogometu se moraš znati prilagajati. Vem, vsi bi se radi igrali nogomet, ampak pomembno je, da se kot trener ali nogometaš zavedaš, kam greš, kdo si in imaš jasno sliko o tem. Jaz sem bil kot igralec vedno tehnično dovršen. Tehnika je bila moja kakovost in prednost, zato je ustvarjalnost tudi del mojega trenerskega profila. Ampak brez prilagajanja ne gre. V Kopru, na primer, sem vedel, kaj lahko naredim z moštvom, ki ga imam na voljo. Je pa res, da je moja želja, da moje moštvo igra ustvarjalen nogomet, z žogo v nogah in posestjo,« je razmišljal »trener« Zeljković, ki je ob še drugih vznemirljivih temah razkril tudi, kako navdušen je nad tem, kako se je trenerskega poklica in šolanja pri Interju lotil Samir Handanović.

    »On bo nekoč vrhunski trener,« je zatrdil, več pa povedal v podkastu VAR.

