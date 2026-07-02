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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Ko si VAR vzame premor za kavo ...

Razveljavljeni gol Nemčije proti Paragvaju in druge sporne odločitve na SP znova odpirajo vprašanje, ali video sodnik deluje po enotnih merilih.
Anglež Ezri Konsa je storil očiten prekršek nad Princeom Adujem, vendar Gana ni dobila enajstmetrovke. Foto David Butler/Reuters
Galerija
Anglež Ezri Konsa je storil očiten prekršek nad Princeom Adujem, vendar Gana ni dobila enajstmetrovke. Foto David Butler/Reuters
Miha Šimnovec
2. 7. 2026 | 17:43
5:44
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Videopomočnik sodnika (VAR) naj bi nogomet naredil pravičnejši, vendar razprave o njegovi vlogi na svetovnem prvenstvu kar ne pojenjajo. Po prvih dvobojih šestnajstine finala je bilo vse več vprašanj o enotnosti kriterijev, preglednosti odločitev in doslednosti pri posredovanju video sodnikov.

V središču razprav se je zlasti v nemških medijih znašla tekma med Nemčijo in Paragvajem (4:5 – po 11-metrovkah), na kateri so po posredovanju sistema VAR v podaljšku razveljavili gol Jonathana Taha za vodstvo z 2:1. Video sodniki so presodili, da je ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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