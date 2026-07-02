Ko si VAR vzame premor za kavo ...

Videopomočnik sodnika (VAR) naj bi nogomet naredil pravičnejši, vendar razprave o njegovi vlogi na svetovnem prvenstvu kar ne pojenjajo. Po prvih dvobojih šestnajstine finala je bilo vse več vprašanj o enotnosti kriterijev, preglednosti odločitev in doslednosti pri posredovanju video sodnikov.

V središču razprav se je zlasti v nemških medijih znašla tekma med Nemčijo in Paragvajem (4:5 – po 11-metrovkah), na kateri so po posredovanju sistema VAR v podaljšku razveljavili gol Jonathana Taha za vodstvo z 2:1. Video sodniki so presodili, da je ...