Ko so v Stožice prišli navijači, so trpeli

Kdo je prvi in kdo je zadnji? Tako so se spraševali v Stožicah športni navdušenci, ki jim je ligaški nogomet španska vas, a so izkoristili Olimpijin »dan odprtih vrat« ter so lepo zapolnili tribuno. Umetnostni kritiki bi še podžgali zeleno-belega trenerja Alberta Riero z vprašanjem, češ kakšno udarno ekipo se mu je posrečilo sestaviti. Tekmeci Olimpije? »Maribor je tehnično boljši,« trenerju Gorice Edoardu Reji ni bilo treba pojasnjevati, zakaj je v 29. kolu 1. SNL prišlo do visokega poraza z 0:3. Pa največji tehnični virtuoz Josip Iličić sploh ni igral. A je slavni zamejec izpustil glavni razlog: vijolični biser Žan Vipotnik je zabil vse tri gole.