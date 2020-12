Koemana razjezil razpored tekem: Imeli bomo še več žrtev

Standings provided by SofaScore LiveScore

Pri Barceloni so pred prihajajočim torkovim derbijem lige prvakov z Juventusom izrazili svoje nezadovoljstvo nad termini tekem, ki terjajo vedno več poškodb.Naporen ritem tekem so še kako občutili pri katalonskem velikanu, saj so se v tej sezoni resneje poškodovaliin kot zadnji na sobotnem ligaškem obračunu s Cadizom šeGlavni trenerje zato na novinarski konferenci jasno povedal, kaj si misli o tem:»Dembelejeva poškodba predstavlja še en razlog, zakaj se pritožujem nad napornim ritmom tekem. Ne vem, kdo je odgovoren za sestavo urnika tekem, zaradi tega bomo izgubili še več igralcev. Ne moremo igrati prvenstvene tekme v soboto ob 21. uri, po kateri smo se domov vrnili ob 4.30, in nato že v torek še v ligi prvakov. Smo edina ekipa, ki je igrala pet gostujočih sobotnih tekem ob 21. uri, tem pa so sledile torkove tekme v ligi prvakov,« je bil sila nezadovoljen Koeman.Nogometni navdušenci z nestrpnostjo pričakujejo torkov obračun v Barceloni, saj bodo videli nov obračun superzvednikovin. »Fantastično je, da oba igralca tako dolgo igrata na visokem nivoju. Po mojem mnenju sta najboljša igralca zadnjih 15 let. Oba sta izjemno dobra in oba občudujem. Sta različna igralca z neverjetno statistiko doseženih golov, hat-trickov in osvojenih lovorik. Ne gre za to, kdo je boljši. Podarila sta nam toliko čudovitih večerov in upam, da bomo jutri lahko uživali v predstavi obeh igralcev,« je pojasnil Koeman.Strateg Barcelone je tudi potrdil, da bo na igrišče poslal najmočnejšo postavo: »Jutri bomo izbrali močno ekipo, saj želimo zmagati in osvojiti prvo mesto. Videli bomo tekmo dveh odličnih ekip in pomembno je, da so udeleženi najboljši nogometaši. Cristiano Ronaldo še vedno sodi med najboljše nogometaše na svetu in dobro bomo morali igrati v obrambi.«