Koga lahko premaga Olimpija?

Niso se še dobro ohladile glave, že se nadaljuje ritem v 1. SNL. Uvodni tekmi 15. kola, po katerem bo sledil reprezentančni odmor, bosta v Murski Soboti in Ljubljani, v Fazaneriji gostujejo Koprčani, v Stožicah pri »bolniku« Olimpiji »drugoligaški« Ajdovci. Kolo se bo raztegnilo do nedelje in mini posladkom v Celju, kjer bo gostoval Bravo. Sobotni tekmi bosta v Kidričevem in Domžalah.

Murska Sobota: Mura – Koper (Slavko Vinčić): Sobočani potrebujejo točke za pobeg v varno območje, Koprčani za ohranjanje stika z Mariborčani in Šiškarji, za Evropo. Prvi kljub menjavi trenerja še niso nagrajeni s točkami, pod taktirko domačega fanta Darjana Slavica so osvojili le osem točk v devetih kolih, dve več kot Zoran Zeljković v vsega treh po vrnitvi v Koper. Sobočani bi si zaslužili dve, tri točke več, Koprčani so izvlekli največ, kar so lahko. Tu se skriva razlika, črno-beli imajo nekaj mojstrov, točk premalo, Koprčani veliko solidnih igralcev, a brez izstopajočega asa.

Ljubljana: Olimpija – Primorje (Denis Halilović): Zeleno-beli so res na nizki ravni, toda vedno gre lahko še nižje. Zelo dobrih, a neučinkovitih drugih 45 minut v Kopru – odnesli so jo podobno kot Mariborčani, s katerimi se bodo pomerili takoj po reprezentančnem odmoru – je lahko v tolažbo, a le, če bo ajdovska mreža prerešetana. Čeprav bi vsem odleglo tudi ob minimalni zmagi gostiteljev.