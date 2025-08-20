  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Kolegi Mohameda Salaha izbrali za najboljšega

    Egiptovski zvezdnik pri Liverpoolu je bil po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev še tretjič nogometaš leta.
    Mohamed Salah je postal prvi nogometaš s tretjim priznanjem za najboljšega nogometaša sezone po izboru svojih kolegov FOTO: Darren Staples/AFP
    Mohamed Salah je postal prvi nogometaš s tretjim priznanjem za najboljšega nogometaša sezone po izboru svojih kolegov FOTO: Darren Staples/AFP
    G. N., STA
    20. 8. 2025 | 12:35
    2:38
    Egiptovski zvezdnik pri Liverpoolu Mohamed Salah je najboljši igralec sezone po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev (PFA). Triintridesetletni napadalec je postal prvi igralec, ki je tretjič osvojil nagrado za igralca leta angleškega sindikata PFA. Egipčan je bil ključnega pomena za uspeh rdečih v minuli sezoni premier lige.

    Egipčan je dosegel 29 golov in prispeval 18 podaj, s čimer je Redse popeljal do rekordnega 20. naslova v angleški ligi, štiri tekme pred koncem prejšnje sezone, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

    Salah je nagrado prejel tudi v sezonah 2017/18 in 2021/22.

    Egipčan letos kopiči nagrade. V zadnjih mesecih je prejel tudi nagrado za igralca leta v izboru Združenja nogometnih piscev, postal pa je tudi najboljši strelec in najboljši igralec premier lige.

    Morgan Rogers iz Aston Ville je po prebojni sezoni, v kateri je napadalni vezist debitiral v članski reprezentanci za Anglijo, osvojil nagrado za najbolj obetavnega mladega igralca leta.

    Salahu se v sanjskem moštvu leta PFA premier lige 2024/25 pridružujejo soigralci iz Liverpoola Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch in Alexis Mac Allister.

    Izbran je tudi Miloš Kerkez, ki se je junija iz Bournemoutha preselil na Anfield, ter trojica Arsenala, William Saliba, Gabriel Magalhaes in Declan Rice.

    Matz Sels in Chris Wood sta bila prepoznana po odličnih sezonah v Nottingham Forestu, medtem ko je bil napadalec Newcastla Alexander Isak vključen, potem ko je v tekmi za zlati čevelj končal na drugem mestu za Salahom.

    Mariona Caldentey iz Arsenala je osvojila nagrado za igralko leta, potem ko je pomagala topničarkam osvojiti žensko ligo prvakov.

    Španska vezistka je v svoji prvi sezoni v Angliji dosegla 19 golov v vseh tekmovanjih, od tega osem v ligi prvakov.

    Olivia Smith se je pred kratkim pridružila Caldentey pri Arsenalu v rekordni pogodbi za 1,2 milijona evra in po odlični sezoni v Liverpoolu osvojila nagrado za mlado igralko leta.

