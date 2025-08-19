Starša slovenskega reprezentanta kolesarila do Beograda, da bi navijala za sina

Na današnji kvalfikacijski tekmi lige prvakov med Crveno zvezdo in ciprskim Pafosom bodo na tribunah posebni gostje. Do beograjskega štadiona Marakana, ki bo danes gostil prvo tekmo med omenjenima nasprotnikoma, sta včeraj prikolesarila starša slovenskega zvezdnika Timija Maxa Elšnika.

Njegova starša Janja Kaja Elšnik in Matjaž Elšnik sta se 14. avgusta podala na pot, poimenovano Od gmajne do Marakane. Kot je pred odhodom povedal Matjaž Elšnik, se lokalno igrišče v Zlatoličju imenuje gmajna, kjer je slovenski reprezentant začel svojo nogometno pot.

Janja Kaja Elšnik je za Lokalec.si povedala, da sta idejo o kolesarskem potovanju dobila štiri tedne pred odhodom. Te štiri tedne sta izkoristila za načrtovanje in priprave, v okviru katerih sta prevozila okoli 800 kilometrov. Dodala je še, da sta s potjo, na katero so ju med drugim pospremili prijatelji, želela pokazati, da sta prav tako vztrajna kot njun sin.

Včeraj sta prispela na Marakano, kjer ju je pričakal Timi Max Elšnik. Tekma, ki si jo bosta v živo ogledala tudi starša slovenskega vezista, bo danes ob 21.00.