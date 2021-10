Koliko zmajev iz Gradca je bilo sinoči v Olimpijinem dresu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu



1. B) Boštjan Cesar; 2. A) Samo Grum; 3. C) Lotus.

A) 2

B) 4

C) 6

A) Brest

B) Smelt Olimpija

C) Iskra Olimpija

A) VN Japonske Suzuka

B) VN Kanade Montreal

C) VN ZDA Indianapolis

1. Podobno kot zdaj v ICEHL so Olimpijini hokejisti zelo spodbudno štartali tudi v ligo EBEL leta 2011. Vodil jih je finski strokovnjak14. oktobra se je posebej razveselil gladke zmage zmajev v Gradcu sKoliko tedanjih zmajev še danes nosi zeleno-beli dres?2. Natanko 14. oktobra 1976, torej pred 45 leti, smo v časopisu Delo objavili, da košarkarski klub Olimpija ne bo več imel zgolj tega imena, temveč bo v uradnem nazivu predstavila svojega uradnega pokrovitelja. Kako se je torej odtlej imenoval edini slovenski prvoligaš v 1. zvezni jugoslovanski košarkarski ligi?3. Pred natanko dvajsetimi leti je padel zastor nad tedanjo sezono svetovnega prvenstva formule ena, v kateri je nemški zvezdnikzelo prepričljivo osvojil naslov najboljšega med vsemi. Najhitrejši je bil tudi na tej sklepni dirki sezone. Na katerem prizorišču so organizirali to dirko?