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Nogomet

Kolumbijskemu reprezentantu zaradi zgrešene priložnosti grozili s smrtjo

Jaminton Campaz je bil po izpadu reprezentance s svetovnega prvenstva podvrženi grožnjam. Oživeli spomini na tragično smrt Andresa Escobarja.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Jaminton Campaz in action with Switzerland's Gregor Kobel REUTERS/Albert Gea Foto Albert Gea Reuters
Galerija
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Jaminton Campaz in action with Switzerland's Gregor Kobel REUTERS/Albert Gea Foto Albert Gea Reuters
Š. R., STA
11. 7. 2026 | 07:45
11. 7. 2026 | 08:13
2:50
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Kolumbijska nogometna zveza je ostro obsodila grožnje s smrtjo, uperjene proti Jamintonu Campazu in njegovi družini po izpadu reprezentance s svetovnega prvenstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Campaz je ob porazu proti Švici v podaljšku zapravil veliko priložnost. Spomini na smrt Andresa Escobarja so v Kolumbiji še vedno živi.

Švica je Kolumbijce po neodločenem izidu 0:0 izločila po streljanju enajstmetrovk in južnoameriškim predstavnikom preprečila četrtfinalni obračun proti Argentini.

Najlepšo priložnost na tekmi je imel v podaljšku prav Campaz, član argentinskega Rosario Centrala pa se zdaj v domovini zaradi tega sooča s številnimi grožnjami.

»Noben športnik in člani njegovega ožjega kroga sorodnikov ne bi smeli biti podvrženi grožnjam, ker športnik zastopa svojo državo na športnem prizorišču,« je kolumbijska nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost.

Nad grožnjo tudi državno tožilstvo

Šestindvajsetletni Campaz je na Instagramu delil fotografijo, kako si v žalosti in razočaranju zakriva obraz, v zapisu pa je domovino prosil za spoštovanje.

»Nogomet je sestavljen tudi iz težkih trenutkov. Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje. Morda razmišljamo drugače, ko čutimo frustracije in žalost, a nobena strast ne opravičuje sovraštva in življenja v strahu,« je zapisal kolumbijski reprezentant.

Kolumbijska zveza se je s prošnjo, naj pospeši preiskavo in ugotovi, kdo stoji za grožnjami, obrnila tudi na državno tožilstvo.

»Nogomet mora biti prostor enotnosti, spoštovanja in upanja ter nikoli prizorišče sovraštva, ustrahovanja ali nasilja,« je še zapisala zveza in pozvala navijače, naj zagotovijo, da športna razočaranja nikoli ne bodo prerasla v agresijo v resničnem svetu.

Grožnje obujajo tudi spomine na eno najbolj temačnih poglavij v zgodovini kolumbijskega nogometa.

Med svetovnim prvenstvom leta 1994 prav tako v ZDA je branilec Andres Escobar dosegel avtogol na tekmi, ki jo je Kolumbija proti gostiteljici izgubila z 1:2.

Nekaj dni za tem, ko se je Escobar po izpadu z mundiala vrnil domov, so ga ubili v Medellinu.

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KolumbijagrožnjesmrtJaminton CampazAndres EscobarSP 2026svetovno prvenstvo v nogometu

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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