Komentatorka brez dlake na jeziku obračunala s selektorjem

Na nogometnem svetovnem prvenstvu še zmeraj odmevata izpada evropskih velikanov Nemcev in Nizozemcev. Medtem ko je »elf« v šestnajstini finala presenetljivo po enajstmetrovkah s 4:5 klonil pred Paragvajem, so »tulipani« po podobnem scenariju oveneli po dvoboju z Maročani (3:4), ki so bili v ključnih trenutkih bolj zbrani in natančni pri strelih z bele točke.

Po bolečem porazu Nemcev se je na udaru kritik znašel selektor Julian Nagelsmann, ki pa po velikem razočaranju ne razmišlja o tem, da bi se poslovil od vodenja izbrane vrste. »Rad bi nadaljeval ...