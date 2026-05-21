Kompany v München vabi starega znanca, novega Angleža

Bayern München naj bi se pred poletnim prestopnim rokom ozrl proti igralcu, ki ga Vincent Kompany zelo dobro pozna. John Stones bo po koncu sezone zapustil Manchester City, saj se mu izteka pogodba, nemški prvak pa naj bi razmišljal, da bi 31-letnega angleškega branilca pripeljal brez odškodnine. Stones je bil v zadnjem desetletju del ene najuspešnejših ekip v zgodovini Cityja, zdaj pa bi lahko po koncu ere Pepa Guardiole svojo kariero nadaljeval v Münchnu.

Stara vez s Kompanyjem

Zamisel na papirju deluje precej logično. Stones in Kompany sta si pri Cityju delila slačilnico, Belgijec tako dobro ve, kakšnega branilca bi dobil: tehnično močnega, mirnega v posesti in uporabnega pri gradnji igre iz zadnje vrste. Prav takšen profil Bayern pri prenovi obrambe težko prezre, še posebej če je igralec na voljo brez odškodnine.

John Stones je bil v zadnjem desetletju del najuspešnejšega obdobja Manchester Cityja in za klub zbral skoraj 300 nastopov. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Stones je v Manchester prišel leta 2016 iz Evertona in s Cityjem osvojil skoraj vse, kar je bilo mogoče osvojiti. Med drugim je bil del ekipe, ki je leta 2023 osvojila ligo prvakov, v desetih letih pa je zbral skoraj 300 nastopov in pomagal klubu do 19 velikih lovorik. City je ob napovedi slovesa poudaril, da je bil pomemben del najuspešnejšega obdobja v zgodovini kluba.

Izkušnje ali tveganje?

Toda morebiten prihod v Bayern ne bi bil brez vprašajev. Stones ima kakovost in izkušnje, ki jih ni treba posebej dokazovati, a zadnja leta ga pogosto pestijo poškodbe. V tej sezoni je za City zbral le 16 nastopov v vseh tekmovanjih, kar je podatek, ki ga bodo v Münchnu zagotovo tehtali. Pri igralcu, ki prihaja v trideseta leta, takšno tveganje nikakor ni nepomembno.

Po drugi strani pa Bayern ne bi kupoval projekta za prihodnost, temveč igralca za takojšnjo uporabo. Stones bi lahko prinesel mir, izkušnje in znanje z največjih tekem, obenem pa bi v slačilnici hitro našel nekaj znanih obrazov. Poleg Kompanyja bi ga v Münchnu pričakal tudi Harry Kane, dolgoletni soigralec iz angleške reprezentance.