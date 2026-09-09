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Nogomet

Komu bi zlato žogo podelil Donald Trump

Znani so igralci, trenerji in klubi, ki se potegujejo za prestižne nagrade.
Ameriški predsednik ima svojega favorita za zlato žogo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Ameriški predsednik ima svojega favorita za zlato žogo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
T. E.
9. 9. 2026 | 08:21
9. 9. 2026 | 08:25
2:51
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Francoski nogometni časnik France Football je včeraj razkril seznam 30 nogometašev, nominiranih za prestižno zlato žogo. Med kandidati so pričakovano mladi španski zvezdnik Lamine Yamal, angleški napadalec Harry Kane in francoski as Kylian Mbappe. Poleg njih bodo na novo nagrado upali Lionel Messi, Rodri in lanski zmagovalec Ousmane Dembélé, ki je prepričan, da bo naziv najboljšega igralca leta ostal v rokah igralca iz Paris Saint-Germaina.

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Toda ameriški predsednik Donald Trump ima drugega favorita za zmago. Španski selektor Luis de la Fuente je namreč v oddaji El Hormiguero delil, kaj mu je Trump povedal po zmagi v finalu nedavnega svetovnega prvenstva. »Rekel mi je, da si zaslužim zlato žogo. Potem mi je povedal še nekaj, a se še učim angleščine. Za vsak primer sem mu odgovoril 'hvala lepa',« je dejal 65-letnik. Španca je časnik uvrstil na seznam nominirancev za najboljšega trenerja leta, a izvrstnih kandidatov je več, saj se za nagrado potegujejo tudi Luis Enrique (PSG), Vincent Kompany (Bayern München), Mikel Arteta (Arsenal) in Unai Emery (Aston Villa). 

De la Fuente se je v pogovoru dotaknil tudi več spornih zadev minulega mundiala. Med njimi je bila izključitev ameriškega napadalca Folarina Baloguna, ki je v šestnajstini finala prejel rdeči karton, a mu je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) dovolila nastop v osmini finala, potem ko se je glede primera na Fifo obrnil tudi Trump. O incidentu je De la Fuente dejal, da »mora nogomet sprejemati svoje odločitve samostojno, ne glede na to, kaj pravijo zunanji akterji. Fifa ne sme dopustiti, da bi kdor koli vplival nanjo«.

Španski selektor je nominiran za najboljšega trenerja leta. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Španski selektor je nominiran za najboljšega trenerja leta. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Nato pa je izkušeni selektor, ki je več let vodil tudi španske mladinske selekcije, koemntiral še dogajanje po koncu finala, ko je argentinski nogometaš Leandro Paredes Španca Erica Garcio zgrabil za vrat in se zapletel v prerivanje z Gavijem. »Kar se je zgodilo ob koncu tekme, je nedopustno. To je nesprejemljivo,« je dejal. Vpletene akterje je sankcionirala tudi Fifa. Paredes je tako dobil prepoved nastopa na desetih tekmah in globo v vrednosti 77 tisoč evrov. Kazni so dobili tudi Nahuel Molina, Thiago Almada in Gavi, argentinska reprezentanca pa bo morala naslednji dve tekmi odigrati pred praznimi tribunami. 

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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