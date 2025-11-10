Kek požugal Unitedu: V reprezentanci nimamo kar nekoga

Na Brdu pri Kranju pričakovano ni Benjamina Šeška, bolj nenavadno je, da o njegovem stanju ni informiran niti selektor Matjaž Kek. »Gre za zelo velik klub, a tudi Slovenija si zasluži maksimalno spoštovanje, igranje za reprezentanco je nekaj posebnega,« je selektor direktno okrcal vodstvo kluba iz Manchestra.

Kek je ob zboru reprezentantov pojasnil, da nima uradnih novic iz Manchestra: »Nismo dobili nobene uradne razlage, nobenih zdravstvenih dokumentov, ki bi jih zelo želeli videti, saj imamo v našem štabu strokovnjaka na tem področju, ne kar nekoga. Sem v navezi z Benijem, nekaj neuradnih informacij seveda imam, a ne morem komentirati, ker uradno Manchester ni nič sporočil.«

Kek je nato še enkrat okrcal Angleže: »Že dejstvo, da Anglija že dolgo ni premagala Slovenije, je dovolj zgovorno. Seveda me skrbi za igralca, njegova dobrobit je edino, kar nas zanima, nikoli nismo nikogar pošiljali na igrišče, če je obstajalo tveganje. United ni nikogar kontaktiral v našem taboru.«